جيرارد بيكيه يتشاجر مع حكم إسباني ويهدد بفضحه

أثار قائد برشلونة السابق والمالك الحالي لنادي أندورا جيرارد بيكيه جدلا واسعا في إسبانيا بعد دخوله في مشاجرة مع الحكم المساعد بين شوطي مباراة في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

وانتهت المباراة بين أندورا الذي يملك بيكيه الحصة الأكبر من ملكيته، ومالاغا بالتعادل 3-3 وشهدت إثارة كبيرة داخل وخارج أرض الملعب.

بيكيه يثير الجدل

وذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن تقرير الحكم أليخاندرو أوخاوس فاليرا تضمن اتهامات خطيرة لبيكيه، وجاء فيه: "بعد نهاية الشوط الأول، وأثناء التواجد في النفق المؤدي لغرف الملابس، توجّه السيد جيرارد بيكيه بسلوك عدائي نحو الحكم المساعد رقم 1، وهو يصرخ وبإشارة إصبع السبابة على مسافة قريبة جدا من وجهه، مستخدما العبارات التالية بشكل متكرر: (هذه سرقة تاريخية وسأنشرها على تويتر)".

وأضاف التقرير: "توجّه بيكيه أيضا بطريقة عدائية نحو أفراد نادي مالاغا، ما استدعى تدخل عناصر من نادي أندورا وأفراد الأمن لفصله".

وبحسب الصحيفة، فإن بيكيه اعترض على بعض القرارات المثيرة للجدل في الشوط الأول، حيث ألغى الحكم هدفا لفيرقه بداعي خطأ على المدافع موريو، ثم احتسب ركلة جزاء على خيمينيز أدت إلى هدف مالاغا الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

حوادث سابقة لبيكيه

ولم تكن هذه الحادثة الأولى لبيكيه تجاه الحكام خلال الموسم الحالي، ففي مباراة أندورا أمام ميرانديس (1-1)، دوّن الحكم في تقريره وقائع شملت بيكيه والمدير الرياضي للنادي، جاومي نوغيس.

وجاء في تقرير الحكم وقتها: "اقترب السيد جيرارد بيكيه من الحكم المساعد رقم 1 على مسافة قريبة جدا، وهو يصرخ وبسلوك تهديدي".

وفي مباراة أخرى أمام ديبورتيفو (1-0)، ورد في التقرير أن بيكيه قال للحكم: "من السهل جدا التحكيم ضد الصغار".