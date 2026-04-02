باريس سان جيرمان يكتسح قائمة أعلى الأجور في الدوري الفرنسي

يتقاضى المهاجم الدولي لباريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي ومدربه الإسباني لويس إنريكي الراتب الشهري الأعلى في الدوري الفرنسي لكرة القدم في عام 2026 بإجمالي يُقدَّر بـ1.5 مليون يورو ومليون يورو تواليا، وفق تحقيق نشرته صحيفة "ليكيب" الخميس.

وذكرت الصحيفة الرياضية أن أعلى 13 راتبا في الدوري تدفع جميعها من قبل باريس سان جيرمان بطل أوروبا، من ديمبيلي وصولا إلى حارس المرمى الدولي لوكا شوفالييه (500 ألف يورو إجمالي شهريا).

اللاعبون الأعلى أجرا في الدوري الفرنسي

ويتقاضى أيضا أكثر من مليون يورو شهريا كل من المدافع البرازيلي ماركينيوس (1.12 مليون يورو) والمدافع المغربي أشرف حكيمي (1.1 مليون يورو)، والمدافع الفرنسي لوكا هرنانديز (1.1 مليون يورو).

ويعد لاعب الوسط الدولي الدنماركي في أولمبيك مرسيليا بيار-إميل هويبيرغ الأعلى أجرا من خارج باريس، إذ يقدر راتبه الشهري الإجمالي بـ500 ألف يورو، متقدما على زميليه الإنجليزي مايسون غرينوود وجيفري كوندوبيا من جمهورية أفريقيا الوسطى اللذين يتقاضيان 450 ألف يورو إجمالي شهريا، وهو المبلغ نفسه الذي يتقاضاه المدافع الدولي الأوكراني لسان جيرمان إيليا زابارنيي ولاعب ليون كورنتان توليسو، حسب التحقيق.

إنريكي يتصدر المدربين

وعلى صعيد المدربين، يتصدر لويس إنريكي القائمة بفارق كبير أمام المدرب البرتغالي لليون باولو فونسيكا الذي يتقاضى راتبا شهريا إجماليا يبلغ 350 ألف يورو أمام المدرب السنغالي الجديد لمرسيليا حبيب باي الذي يتقاضى 230 ألف يورو شهريا.

أما أقل المدربين أجرا فهو بنوا تافينو الذي يتقاضى 25 ألف يورو إجمالي شهريا في متز، وفق ليكيب.

وبالمعدل، يدفع باريس سان جيرمان للاعبيه رواتب شهرية إجمالية تبلغ 650 ألف يورو، مقابل 647 ألفا العام الماضي، متقدما على أولمبيك مرسيليا بـ300 ألف يورو ومقابل 250 ألفا في 2025، وموناكو بـ140 ألف يورو كما في العام الماضي، حسب ليكيب.