الدوري السعودي.. رونالدو يتحدى إيفان توني والهلال يطارد النصر

تعود المنافسة الشرسة على لقب الدوري السعودي لكرة القدم بعد انتهاء النافذة الدولية، إذ يسعى النصر بقيادة هدافه العائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى الابتعاد بالصدارة عن ملاحقه الأول الهلال، فيما يأمل الأهلي بمصالحة جمهوره ومواصلة المطادرة.

على الرغم من غياب رونالدو عن المباراتين الأخيرتين، لم يتعثّر النصر واستغل النافذة الدولية حتى يتمكن نجمه من التعافي من الإصابة، إذ شارك في تمارين الفريق هذا الأسبوع قبل مواجهة النجمة متذيل الترتيب الجمعة في المرحلة 27.

وكان رونالدو تعرّض لإصابة في العضلة الخلفية عقب مواجهة الفيحاء في 28 فبراير/شباط، ما أبعده عن مواجهتي نيوم والخليج (1-0 و5-0 تواليا)، كما مباراتي البرتغال التحضيريتين لمونديال 2026 أمام المكسيك والولايات المتحدة.

في غيابه، ابتعد الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي بصدارة الهدافين (25 هدفا) بفارق أربعة أهداف عن الـ"دون" الذي لم يسجل في مباراته الأخيرة أيضا.

ويأمل مهاجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي السابق بالتسجيل مجددا أمام النجمة، بعدما فعلها من ركلة جزاء في الفوز الأخير عليه (5-0) في فبراير/شباط، خاصة أن منافسه خسر مبارياته الخمس الأخيرة.

ويسعى النصر (67 نقطة) إلى الابتعاد بالصدارة عن الهلال (64) وتحقيق فوزه الـ15 تواليا في مختلف المسابقات.

ومن المتوقع أن يغيب عن فريق المدرب البرتغالي جورجي جيزوس المدافع الفرنسي محمد سيماكان ومواطنه الجناح كينغسلي كومان بسبب الإصابة.

ورأى المدرب في حديثه لصحيفة "ريكورد" البرتغالية الثلاثاء، أن الفترة المقبلة هي مرحلة "الحسم".

قال "بالنسبة لي، أي فريق من الفرق الثلاثة المتنافسة على اللقب تستطيع تحقيقه (اللقب)، فالفارق بين الفرق هو خمس نقاط، وهو أمر لا يحدث كثيرا حتى في أقوى الدوريات الأوروبية".

وأضاف "نتقدم بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني، وسنواجه الهلال والأهلي، اللذين يحتلان حاليا المركزين الثاني والثالث في الترتيب.

ستُستأنف البطولات الآسيوية خلال هذه الفترة بنظام مباريات من مواجهة واحدة، وقد يؤثر ضغط المباريات المتتالية منذ بداية الموسم على النتائج. ومع ذلك، يمكنني القول إن جميع الفرق المتنافسة انطلقت من المستوى نفسه، وهو الصفر".

الهلال لمواصلة سلسلته الإيجابية

بدوره، يترقّب الهلال أي تعثّر لمنافسه المباشر في مسعاه لمواصلة سلسلة اللاهزيمة حين يواجه التعاون السبت.

ولم يخسر "الزعيم" منذ بداية الموسم، إذ كانت خسارته الأخيرة أمام فلوميننسي البرازيلي في مونديال الأندية، في يوليو/تموز 2025، لكنه تعادل سبع مرات في 26 مباراة.

وكان الهلال قد ضرب موعدا مع الخلود في نهائي كأس السعودية بعد إقصائه الأهلي في نصف النهائي.

لكن مباراته المقبلة لن تكون أكثر سهولة أمام ضيف لم يعرف طعم الخسارة في المباريات الأربع الأخيرة وفرض التعادل على منافسه في مواجهتهما المباشرة الماضية في شباط/فبراير.

ويفقد ثاني الترتيب الجناح الفرنسي سايمون بوابريه بسبب إصابة في العضلة الخلفية، فيما لم تتأكد بعد جاهزية متعب المفرج الذي أصيب مع منتخب السعودية في مواجهة صربيا الودية.

وستكون هذه المباراة ما قبل الأخيرة بالنسبة لفريق المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي (يلعب أيضا مع الخلود)، قبل مواجهة السد القطري في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

الأهلي لمصالحة جمهوره

وعقب خسارة الكأس، وقبلها أمام القادسية في الدوري، يأمل الأهلي في مصالحة الجماهير ومتابعة مطادرة منافسيه على اللقب، إذ أن أي تعثّر جديد سيضعف حظوظه بشكل كبير.

ويتخلف الأهلي عن النصر بخمس نقاط قبل مواجهة ضمك الساعي بدوره إلى الفوز والابتعاد أكثر عن المراكز المهددة بالهبوط.

وفاز الأهلي في مواجهاته الأربع الأخيرة أمام ضمك الذي يحقق نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة (فاز في مباراتين وتعادل في واحدة) وابتعد عن الرياض السادس عشر بثلاث نقاط.

ويتمسك القادسية الرابع (60 نقطة) بالأمل في مواجهة الاتفاق، فيما تشتعل المنافسة على البقاء بلقاء الرياض الفائز على الاتحاد، مع الشباب، والخلود السابع عشر مع الفتح.