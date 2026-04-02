رسالة وداع مؤثرة لبوفون بعد إخفاق إيطاليا في تصفيات كأس العالم

وجه جيانلويجي بوفون حارس مرمى إيطاليا السابق، والمنسق العام للمنتخب الإيطالي، رسالة وداع حزينة لمنصبه، معبرا عن إحباطه من الفشل في التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال بوفون عبر حسابه على "إكس": "الاستقالة بعد دقيقة واحدة من نهاية مباراة البوسنة كان رد فعل عاجل، قرار جاء من داخلي، بشكل عفوي كدموعي وألم قلبي الذي أعلم أنني أشعر به معكم جميعا".

وأضاف: "لقد طلب مني الانتظار، لإتاحة الوقت للجميع من أجل التفكير بشكل مناسب".

وأضاف: "الآن بعدما قرر رئيس الاتحاد غرافينا التنحي، أشعر بحرية القيام بما اعتبره واجبا، لأنه على الرغم من قناعتي الراسخة بأننا بنينا الكثير على صعيد الروح والفريق مع المدير الفني رينوغاتوزو وجميع المتعاونين، في الوقت القصير المتاح للمنتخب، كان الهدف الرئيسي هو إعادة إيطاليا إلى كأس العالم.. ولم نوفق".

وتابع: "من الصواب أن أترك لمن يأتي بعدي حرية اختيار الشخص الذي يراه الأنسب لمنصبي".

وتابع: "تمثيل المنتخب شرف لي وشغف رافقني منذ الصغر.. حاولت القيام بدوري على أكمل وجه، موجها كل طاقتي له، ونظرت إلى جميع القطاعات كحلقة وصل، ونقطة حوار وتنسيق بين مختلف فرق الشباب، متعاونا مع مختلف المسؤولين لوضع هيكل مشروع يبدأ من أصغر اللاعبين ويصل إلى المنتخب الوطني تحت 21 عاما".

وأضاف: "كل هذا لإعادة النظر في كيفية رعاية مواهب المنتخب الأول في المستقبل، وطلبت وحصلت على فرصة مشاركة عدد من الشخصيات المهمة ذات الخبرة الكبيرة، والذين جنبا إلى جنب مع المهارات الموجودة، يحدثون هذه التغييرات اللازمة برؤية متوسطة وطويلة الأمد".

وتابع: "ذلك لأني أؤمن بسياسة الجدارة وتخصص الأدوار، وسيكون الأمر متروكا للمسؤولين لتقييم مدى صواب هذه الاختيارات، أحمل كل شيء في قلبي، ممتنا لهذه الفرصة وللدروس التي تركتها لي هذه التجربة الثرية، حتى في هذه النهاية المؤلمة".

وخسر منتخب إيطاليا بركلات الترجيح يوم الثلاثاء أمام البوسنة في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات المونديال، ليفشل بطل العالم أربع مرات في التأهل للبطولة للمرة الثالثة على التوالي.