20 اسما مع 8 منتخبات.. إيطاليا الغائبة تحضر بمدربيها في كأس العالم

سيغيب منتخب إيطاليا عن النسخة القادمة من بطولة كأس العالم، لكن البلد الأوروبي العريق سيكون ممثلا بثلاثة مدربين لمنتخبات أخرى، وبجيش من المساعدين والتقنيين الذين تستعين بهم فرق متأهلة من قارات عدة.

وأخفق المنتخب الإيطالي بقيادة المدرب جينارو غاتوزو في التأهل للمونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد خسارته في نهائي الملحق أمام البوسنة والهرسك، ليستمر غياب بطل العالم 4 مرات عن البطولة للنسخة الثالثة على التوالي.

ويتصدر المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي قائمة ممثلي إيطاليا في المونديال، إذ يشرف على المنتخب البرازيلي، أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب العالمي، بينما يتواجد مدربان آخران مع منتخب أوروبي وآخر من قارة آسيا.

كارلو أنشيلوتي

بدأ أنشيلوتي رحلته مع منتخب البرازيل في مايو/أيار الماضي بعد مسيرة حافلة بالألقاب مع ريال مدريد، ليصبح أول مدرب أجنبي يقود "السيليساو" في التاريخ، حاملا على كتفيه مسؤولية استعادة اللقب الغائب عن خزائن المنتخب اللاتيني منذ 24 عاما.

واتخذ الاتحاد البرازيلي قرارا جريئا بالتعاقد مع أنشيلوتي بعد حالة من الاضطراب عقب النسخة الأخيرة من كأس العالم (قطر 2022) إذ تولى ثلاثة مدربين برازيليين محليين قيادة السيليساو بعد رحيل المدرب تيتي.

بدأ الأمر بالمدرب المؤقت رامون مينيزيس، ثم جاء فرناندو دينيز وبعده دوريفال جونيور، دون أن يحقق أي منهم النجاح المطلوب، ليُحسم الأمر أخيرا بالتعاقد مع أنشيلوتي.

ويلعب المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب وإسكتلندا وهايتي.

فينتشينزو مونتيلا

قاد الإيطالي مونتيلا منتخب تركيا إلى إنجاز كبير بإعادته إلى كأس العالم بعد غياب 24 عاما، وذلك بفوزه في نهائي الملحق على كوسوفو.

ونجح مونتيلا في منح الاستقرار للمنتخب التركي والاستفادة من المواهب التي برزت في السنوات الأخيرة، ولا سيما أردا غولر وكنان يلدز نجما ريال مدريد ويوفنتوس على التوالي.

وتولى مونتيلا تدريب منتخب تركيا في سبتمبر/أيلول 2023، وقاده للتأهل إلى كأس أوروبا 2024، وبلوغ ربع النهائي في البطولة لأول مرة منذ 16 عاما، قبل الخسارة أمام هولندا.

واستمرت النتائج المميزة لمنتخب تركيا مع المدرب الإيطالي إذ صعد للمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، بعد الفوز على المجر في ملحق الصعود بنتيجة إجمالية 6–1.

واكتمل المشهد بقيادة تركيا إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز في الملحق على رومانيا وكوسوفو، وقبل ذلك إنهاء التصفيات في المركز الثاني بمجموعته خلف إسبانيا.

ويلعب المنتخب التركي في كأس العالم 2026 في المجموعة الرابعة إلى جانب الولايات المتحدة وباراغواي وأستراليا.

فابيو كانافارو

عيّن اتحاد كرة القدم في أوزبكستان الإيطالي فابيو كانافارو مديرا فنيا للمنتخب الوطني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه.

وخلف كانافارو (52 عاما) في المنصب المدرب السابق تيمور كابادزه، الذي قاد أوزبكستان إلى بلوغ كأس العالم لأول مرة في تاريخها خلال التصفيات الآسيوية التي اختُتمت في يونيو/حزيران الماضي.

وكان كانافارو، قاد منتخب بلاده إيطاليا للتتويج بكأس العالم 2006 في ألمانيا، حين كان قائدا للفريق، قبل أن يتجه إلى التدريب بعد اعتزاله اللعب.

وسبق لكانافارو تدريب أندية في الصين والسعودية وإيطاليا، كما تولى قيادة منتخب الصين مؤقتا عام 2019. وكانت آخر محطاته التدريبية مع دينامو زغرب الكرواتي، وهي تجربة قصيرة انتهت في أبريل/نيسان الماضي بعد 4 أشهر فقط.

الإيطاليون في كأس العالم 2026: