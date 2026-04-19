شاهد.. 5 مواجهات حاسمة رسمت الطريق للقب البريميرليغ

في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، لا تُكتب فصول النهاية دائما عبر تجميع نقاط النفس الطويل، بل تُحسم أحيانا في تسعين دقيقة من "كسر العظم".

هي مباريات توصف بـ"نهائيات الدوري"، حيث لا تعني النقاط الثلاث مجرد تعزيز للصدارة، بل هي ضربة نفسية وفنية تقلب موازين القوى رأسا على عقب.

فمن لدغات كانتونا القاتلة إلى ملمترات جون ستونز التي حبست الأنفاس؛ نستعرض معكم 5 مواجهات تاريخية لم تكن مجرد مباريات قمة، بل كانت هي اللحظة التي تقرر فيها فعليا أين سيبيت كأس البريميرليغ في نهاية الموسم.

1. صرخة كانتونا: نيوكاسل 0-1 مانشستر يونايتد (1995-1996)

بينما كان نيوكاسل بقيادة كيفن كيغان يغرد خارج السرب بفارق 12 نقطة، بدأ قطار مانشستر يونايتد في مطاردة شرسة.

في "سانت جيمس بارك"، تحول بيتر شمايكل إلى جدار عازل أمام هجمات "الماغبايس"، قبل أن يطلق إريك كانتونا رصاصة الرحمة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

لم تكن مجرد خسارة لنيوكاسل، بل كانت بداية الانهيار النفسي لكيغان الذي فقد أعصابه لاحقا في أشهر المقابلات التلفزيونية، ممهدا الطريق لفيرغسون لرفع الكأس.

2. مانشستر يونايتد 0-1 أرسنال (1997-1998)

في مارس/آذار 1998، كان مانشستر يونايتد يبتعد بفارق 13 نقطة عن أرسنال. لكن "المدفعجية" بقيادة أرسين فينغر آمنوا بالمعجزة.

هدف مارك أوفرمارس التاريخي في "أولد ترافورد" وبراعة الحارس البديل أليكس مانينغر، أشعلا فتيل سلسلة من 10 انتصارات متتالية، قلبت الطاولة تماما وأهدت فينغر لقبه الأول بفارق نقطة وحيدة.

3. مانشستر يونايتد 1-2 تشلسي: (2009-2010)

موسم كارلو أنشيلوتي الأول مع تشلسي كان هجوميا بامتياز (103 أهداف). وفي "أولد ترافورد"، صدم جو كول أصحاب الأرض بهدف "عالمي" بالكعب، قبل أن يحسم ديدييه دروغبا الأمور بهدف ثان أثار الجدل بسبب شبهة التسلل.

هذا الفوز جعل تشلسي يتخطى اليونايتد في الصدارة، لينهي الموسم بطلا للدوري والكأس في ثنائية تاريخية.

4. مانشستر سيتي 1-0 مانشستر يونايتد: (2011-2012)

رغم تأخر مانشستر سيتي بفارق 8 نقاط في أبريل/نيسان، فإن تعثرات اليونايتد المفاجئة فتحت الباب على مصراعيه.

وفي ديربي "الاتحاد" الشهير، ارتقى القائد فينسنت كومباني ليودع الكرة برأسه في شباك دي خيا، معيدا الصدارة للسيتي.

هذا الهدف كان التمهيد الضروري للدراما الأكبر في تاريخ الدوري ضد كوينز بارك رينجرز، حيث حُسم اللقب في الثواني الأخيرة بهدف سيرجيو أغويرو.

5. مانشستر سيتي 2-1 ليفربول: (2018-2019)

في يناير/كانون الثاني 2019، استقبل السيتي ليفربول "الذي لم يُقهر" آنذاك. وشهدت المباراة لحظة إعجازية عندما أخرج جون ستونز الكرة من على خط المرمى بفارق 11.7 ملم فقط عن دخولها بالكامل.

سجل أغويرو، وعادل فيرمينو، لكن ليروي ساني كان صاحب الكلمة الأخيرة بتسديدة ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك.

تلك النقاط الثلاث كانت الفارق الوحيد الذي منح السيتي اللقب في نهاية الموسم، وحرم ليفربول من دوري "اللاهزيمة".