بعد موسم الخيبات.. 10 لاعبين خارج ريال مدريد قريبا

ينتظر ريال مدريد صيفا حاسما يبدو أنه سيكون مليئا بالقرارات المصيرية في خطوة تهدف إلى إعادة بناء الفريق مرة أخرى.

ويقترب ريال مدريد من إنهاء الموسم الثاني على التوالي دون تحقيق ألقاب كبرى، إذ خرج من المنافسة على جميع البطولات المحلية والأوروبية، باستثناء الدوري الإسباني وفيه يبتعد أيضا بفارق 9 نقاط عن غريمه برشلونة المتصدر قبل 7 جولات من النهاية.

10 لاعبين خارج ريال مدريد

وفي ظل هذه المعطيات، من المنتظر أن يخضع ريال مدريد لعملية إعادة هيكلة جذرية في الصيف المقبل، وفق خطة مدروسة وحاسمة بدلا من القيام بثورة عشوائية، إذا ما أراد العودة لمنصات التتويج على حد تعبير صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية.

وأصبحت مشاهدة مباريات ريال مدريد خاصة في المراحل الحاسمة من الموسم بمثابة "أمر شاق" بالنسبة لعشاقه، ورغم أن جودة الأسماء لا جدال فيها إلا أنها تفتقر إلى الاستمرارية والانسجام، وهو ما تكرّر مع مدربين مختلفين هما تشابي ألونسو ومن بعده ألفارو أربيلوا.

وترى الصحيفة أنه "عندما يفشل مدربان في تصحيح المسار، فإن الأنظار ستتجه حتما إلى اللاعبين"، وشددت على أن التشكيلة الحالية بحاجة إلى ما وصفته "بتجديد عميق".

وعليه فمن المتوقع أن تشمل قائمة الراحلين المحتملين عن ريال مدريد كل مراكز الفريق بدءا من الدفاع، مرورا بخط الوسط وصولا إلى الهجوم باستثناء مركز حراسة المرمى.

غربلة الدفاع

وترغب إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز في تجديد خط الدفاع الذي يعاني من الهشاشة وعدم الاستقرار، وبالتالي فإن العديد من الأسماء ستنتهي رحلتهم مع النادي الملكي مثل داني كارفاخال، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي وفران غارسيا.

أما في قلب الدفاع فتبرز حالة من الغموض، إذ يظهر كل من راؤول أسينسيو وأنطونيو روديغر ضمن الأسماء المرشحة للمغادرة مع ترجيحات أكبر لرحيل الأخير.

وفي خط الوسط، يبدو رحيل الثنائي إدوارد كامافينغا وداني سيبايوس أقرب من بقائهما خاصة في ظل معاناة ريال مدريد في فرض السيطرة وإيجاد حلول جماعية في كثير من المباريات.

إعلان

وفي الوقت نفسه فإن التغيير المحتمل في خط الهجوم لا يقل أهمية عن سابقيه، وفيه يُتداول اسما رودريغو غوس وفرانكو ماستانتوانو ضمن قائمة المغادرين المحتملين.

ويبدو أن الثاني هو سيكون الضحية، على اعتبار أن رودريغو تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي لن يعود بسببها إلى الملاعب في العام الحالي، وهو ما قد يعقّد رحيله عن ريال مدريد في الصيف القادم.