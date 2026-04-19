مانشستر يونايتد يسقط تشيلسي وبرايتون يعقد مهمة توتنهام

بقي تشيلسي غارقا في دوامة الهزائم بخسارة جديدة على ملعبه ووسط جماهيره أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 0-1، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 43.

وتجاوز مانشستر يونايتد بهذا الفوز الثمين خارج أرضه كبوة تعثره بالتعادل مع بورنموث والخسارة أمام ليدز يونايتد في الجولتين السابقتين، ليرفع الشياطين الحمر رصيدهم إلى 58 نقطة في المركز الثالث، ويعزز حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

أما تشيلسي فقد تلقى خسارته الرابعة على التوالي بعد ثلاث هزائم متتالية أمام نيوكاسل يونايتد وإيفرتون ومانشستر سيتي، ليتجمد رصيده عند 48 نقطة

في المركز السادس.

كما تلقى الفريق اللندني خسارته الخامسة في آخر ست مباريات، والسابعة في آخر 10 مباريات ببطولة الدوري، لتتهدد حظوظه في المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وفي الجولة المقبلة سيخوض تشيلسي اختبارا صعبا خارج ملعبه أمام برايتون، بينما يستقبل مانشستر يونايتد نظيره برينتفورد على ملعب أولد

ترافورد يوم 27 أبريل/نيسان.

توتنهام يصارع شبح الهبوط

فرط توتنهام هوتسبير في نقطتين ثمينتين على ملعبه ووسط جماهيره وسط صراعه للنجاة من شبح الهبوط بالتعادل 2-2 مع برايتون.

لم يستفد توتنهام من تألق نجمه الهولندي تشافي سيمونز، الذي صنع الهدف الأول بتمريرة عرضية أكملها زميله بيدرو بورو برأسه في المرمى بالدقيقة 39.

وأدرك برايتون التعادل بهدف رائع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، سجله كاورو ميتوما بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية متقنة من باسكال غروس.

وواصل تشافي سيمونز تألقه في الشوط الثاني مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 77، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، دخلت الشباك بعد الارتطام بالقائم.

وتكرر السيناريو مجددا حيث أدرك الضيوف التعادل بهدف ثان سجله جورجينيو روتر في الدقيقة 95 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستفيدا من تمريرة زميله فان هيكي الذي استغل خطأ فادحا من كيفن دانسو مدافع توتنهام.

اكتفى الفريق اللندني بنقطة فقط في مباراته الثانية تحت قيادة مدربه الجديد روبرتو دي تشيربي، الذي استهل مشواره بالخسارة بهدف أمام

سندرلاند في الجولة الماضية.

وفرط توتنهام في أول فوز له ببطولة الدوري الإنجليزي منذ بداية العام الجاري 2026، ليستمر عجزه في تحقيق الانتصارات للمباراة 15 على التوالي، وخذل جماهيره مجددا بعدما اكتفى بحصد 11 نقطة فقط على أرضه في بطولة الدوري هذا الموسم.

بهذا التعادل بقي توتنهام في المركز الثامن عشر، ليبقى في دائرة المهددين بالهبوط، وذلك قبل أن يخوض مباراتين متتاليتين خارج ملعبه أمام

وولفرهامبتون وأستون فيلا في الجولتين المقبلتين.

في المقابل، واصل برايتون سلسلة نتائجه الإيجابية بتحقيق 16 نقطة في آخر سبع مباريات، حيث خسر مرة واحدة أمام أرسنال متصدر الترتيب.

لكن برايتون لم ينجح في تحقيق إنجاز تاريخي بتحقيق أربعة انتصارات متتالية خارج ملعبه في الدوري، ليبقى في المركز التاسع برصيد 47 نقطة مبتعدا بفارق نقطة واحدة فقط عن دائرة السبعة الأوائل، الذين سيشاركون في البطولات القارية بالموسم المقبل.

وسيخوض برايتون اختبارا صعبا في الجولة القادمة عندما يستضيف تشيلسي يوم 21 أبريل/نيسان قبل أن يحل ضيفا على نيوكاسل يونايتد في 2 مايو/أيار.