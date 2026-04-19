موعد مباراة ريال مدريد ضد ألافيس بالدوري الإسباني والتشكيلتان والقنوات الناقلة

سيواجه ريال مدريد فريق ديبورتيفو ألافيس في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الإسباني لموسم 2025-2026. ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة بين الفريقين مثيرة، وستقام على ملعب سانتياغو برنابيو.

يعاني فريق ريال مدريد بقيادة ألفارو أربيلوا من تراجع حاد في مستواه حاليا، حيث فشل في تحقيق الفوز في آخر مباراتين له في الدوري. كما ودّع دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني.

ويحتل العملاق الإسباني المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، ولن تتاح لريال مدريد فرصة الفوز بلقب الليغا إلا إذا خسر برشلونة عددا كافيا من النقاط.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ألافيس في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد بنظيره ديبورتيفو ألافيس بعد غد الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو.

وتنطلق المواجهة بين ريال مدريد وألافيس العاشرة والنصف (22:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت القاهرة، الساعة (11.30) مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وألافيس

beIN SPORTS 1

ويمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة، بالصور والفيديوهات والتغريدات مع الأرقام والتحليلات عبر موقع الجزيرة نت.

وتنطلق التغطية قبل المباراة بساعات، لتستمر بعد نهايتها مرفقة بكل أهداف المباراة وملخص شامل لها.

يخوض ديبورتيفو ألافيس مباراة الثلاثاء بعد تعادله في الدقيقة الأخيرة 3-3 مع ريال سوسيداد.

ويحتل رجال المدرب كيكي سانشيز فلوريس المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة جمعها من 8 انتصارات فقط في 31 مباراة، ويواجهون خطر الهبوط في نهاية الموسم.

المواجهات المباشرة

إجمالي المباريات بمختلف المسابقات: 45 مباراة

فاز ريال مدريد في 37 مباراة

فاز ألافيس في 5 مباريات

التعادلات: 3

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد (4-4-2)

لونين؛ ترينت، ميليتاو، روديغر، ميندي؛ دياز، فالفيردي، بيلينغهام، غولر؛ مبابي، فينييسيوس.

التشكيلة المتوقعة لألافيس (5-3-2)

سيفيرا؛ بيريز، باتشيكو، تيناغليا، بارادا، أوتو؛ إيبانيز، بلانكو، غوريدي؛ مارتينيز، بوي.