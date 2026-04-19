موعد مباراة الأهلي ضد فيسيل كوبي بنصف نهائي أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

يسعى أهلي جدة السعودي حامل اللقب إلى بلوغ نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم عندما يصطدم في نصف النهائي مع فيسل كوبي الياباني على ملعب الإنماء في جدة.

ويمني أهلي جدة النفس بمواصلة الاعتماد على عاملي الأرض والجمهور لبلوغ المباراة النهائية للمرة الرابعة في تاريخه والثانية تواليا والاستمرار في حملة الدفاع عن اللقب الذي توج به للمرة الأولى العام الماضي.

ومع أن الأهلي لم يظهر بالشكل المطلوب في مباراته الأولى أمام الدحيل القطري في ثمن النهائي إلا أنه نجح في تحقيق الفوز، وتحسن أداؤه في مباراته الثانية أمام جوهور دار التعظيم الماليزي وتمكن من تحويل تأخره إلى فوز 2-1 رغم النقص العددي، ويتطلع الاثنين إلى تجاوز عقبة فيسل كوبي الذي حول تأخره 1-3 إلى تعادل 3-3 قبل أن يفوز بركلات الترجيح على السد القطري في ربع النهائي.

موعد مباراة الأهلي ضد فيسيل كوبي

تقام مباراة الأهلي ضد فيسيل كوبي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 غدا الإثنين 20 أبريل/نيسان 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق المواجهة بين الأهلي وفيسيل كوبي على السابعة والربع مساءً (19:15) بتوقيت الدوحة والسعودية، الثامنة والربع مساء (20:15) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد فيسيل كوبي

beIN SPORTS 1

الكاس

وتعتبر مباراة الغد الاثنين هي الثانية بين الأهلي والأندية اليابانية في المسابقة الآسيوية، حيث كانت الأولى في الموسم الماضي عندما واجه كاواساكي فرونتالي في المباراة النهائية (2-0).

بتأهل كل من فيسيل كوبي وماتشيدا زيلفيا، تُعدّ هذه المرة الثانية فقط في تاريخ دوري أبطال آسيا للنخبة التي يصل فيها فريقان يابانيان إلى نصف نهائي البطولة، بعد المرة السابقة في عام 2008 عندما بلغ كل من غامبا أوساكا وأوراوا ريد دايموندز هذه المرحلة.