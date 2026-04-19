مهاجم أستون فيلا السابق يسقط بـ"القاضية" في أول ظهور له ملاكما (فيديو)

شهدت مدينة ليفربول ليلة درامية ضمن فعالية الملاكمة الخيرية "ليلة لا تُنسى 2″، حيث تلقى المهاجم الدولي الأسكتلندي السابق، روس ماكورماك، هزيمة خاطفة بالضربة القاضية في الجولة الأولى من أول نزال له في عالم الملاكمة، على يد مدافع ليدز يونايتد السابق مات كيلغالون.

لم يمهل كيلغالون خصمه الكثير من الوقت؛ فرغم محاولات ماكورماك التقدم لتسديد اللكمات، فإن كيلغالون أظهر تفوقا بدنيا وفنيا واضحا.

وبفضل لكمة يسارية متقنة، سقط مهاجم أستون فيلا السابق أرضا، مما دفع الحكم "إيان-جون لويس" لإنهاء النزال بعد دقيقتين فقط من بدايته، وسط ذهول الحاضرين في فندق "ترينيتي".

رغم أن اللاعبين لم يتزاملا في فريق واحد (إذ غادر كيلغالون ليدز عام 2007 قبل وصول ماكورماك بـ3 سنوات)، فإن النزال حمل نكهة ثأرية لجماهير ليدز يونايتد.

بدأ اللاعب الدولي الأسكتلندي السابق مسيرته الكروية مع نادي رينجرز، لكنه اشتهر مهاجما غزير الأهداف في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية (التشامبيونشيب)، حيث سجل أكثر من 100 هدف في هذه الدرجة، أكثر من نصفها سجله مع ليدز الذي لعب له بين عامي 2010 و2014.

على الرغم من براعته التهديفية، لا يُذكر ماكورماك بالخير في ملعب "إيلاند رود"، إذ يُقال إنه رفض اللعب للنادي مجددا ليُجبر على إتمام صفقة انتقاله إلى فولهام في يوليو/تموز 2014. انتقل بعدها إلى أستون فيلا عام 2016، وبقي ضمن صفوف الفريق حتى صعوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2019.

ويبدو أن رؤية مدافع سابق لليدز (كيلغالون) يسقط المهاجم "المتمرد" كانت بمثابة "عدالة كروية" متأخرة لمشجعي يوركشاير.