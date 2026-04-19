قبول احتجاج الشمال يؤجل حسم السد لقب الدوري القطري

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد القطري لكرة القدم ⁠⁠اليوم الأحد ⁠⁠خسارة نادي قطر 3-صفر أمام الشمال لمخالفته قاعدة اللاعبين الأجانب خلال مباراته أمام الشمال، وبناء على ذلك ⁠⁠عدم تتويج السد بلقب الدوري قبل جولة واحدة على نهاية الموسم.

وحسم السد لقب الدوري المحلي للمحترفين للمرة الثالثة ⁠⁠تواليا و19 إجمالا قبل جولة واحدة على نهاية الموسم بعد خسارة منافسه المباشر الشمال 2-صفر أمام نادي قطر في مباراة مؤجلة يوم الاثنين الماضي.

لكن لجنة الانضباط قبلت احتجاج نادي الشمال شكلا ‌‌ومضمونا، وأضافت في بيان عبر موقع الاتحاد المحلي على الإنترنت اليوم "خسارة نادي قطر المباراة 3-صفر وفرض غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال لا غير (2747‬ دولارا) على النادي".

وتابعت اللجنة "استنادا للمواد رقم (15/أولا/2) من لائحة أوضاع اللاعبين للموسم الرياضي 2025-2026 والتي تنص على أنه في حالة حصول أحد اللاعبين المحترفين الأجانب على ⁠⁠بطاقة حمراء (اللاعبون الستة الأجانب داخل الملعب) فإنه ⁠⁠لا يمكن استبدال أحد خمسة لاعبين (قطريين/مقيمين) داخل الملعب بأحد اللاعبين المحترفين الأجانب، ويستكمل الفريق المباراة بخمسة لاعبين محترفين أجانب".

وأوضح البيان في أسباب خسارة ⁠⁠قطر "يُعاقب النادي باعتباره مهزوما مع الغرامة التي لا تزيد عن مئة ألف ريال قطري، ⁠⁠إذا صدرت منه في أي مباراة ⁠⁠مخالفة لنظام المشاركة المنصوص عليه في لوائح الاتحاد بالنسبة للفئات التالية: ب- مشاركة اللاعبين الأجانب".

وبذلك أصبح رصيد الشمال 40 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن ‌‌السد المتصدر قبل جولة واحدة على النهاية.

وتأجل حسم اللقب إلى الجولة الأخيرة التي يلتقي فيها السد مع الشمال في 27 من ‌‌الشهر ‌‌الحالي، ويحتاج خلالها السد للتعادل أو الفوز، فيما يجب على الشمال الفوز للتتويج باللقب.