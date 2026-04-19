شاهد.. ليفربول يهزم إيفرتون وصلاح يعادل رقم جيرارد التاريخي

نجح ليفربول في حسم "ديربي ميرسيسايد" لصالحه بنتيجة 2-1 أمام مضيفه إيفرتون، اليوم الأحد على ملعب "هيل ديكنسون" الجديد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة لحظة تاريخية للنجم المصري محمد صلاح، الذي خاض آخر "ديربي" له بقميص "الريدز" قبل رحيله المقرر في الصيف المقبل. وبافتتاحه سجل التهديف في الدقيقة 29، رفع صلاح رصيده إلى 9 أهداف في تاريخ مواجهات الفريقين، ليعادل بذلك الرقم القياسي للأسطورة ستيفن جيرارد كأحد أفضل هدافي هذه القمة في حقبة "البريميرليغ".

وجاء هدف صلاح بعد استغلال ناجح لخطأ في التمرير من لاعبي إيفرتون، حيث مرر كودي خاكبو الكرة لصلاح داخل منطقة الجزاء، ليضعها الأخير بهدوء في شباك الحارس جوردان بيكفورد.

دخل إيفرتون الشوط الثاني بضغط هجومي أسفر عن هدف التعادل في الدقيقة 54 بواسطة اللاعب بيتو، الذي استغل كرة قريبة أمام المرمى ليهز شباك الضيوف ويشعل مدرجات الملعب الجديد.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن المباراة تتجه نحو التعادل، ظهر القائد فيرجيل فان دايك في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليرتقي فوق الجميع ويحول ركلة ركنية برأسية متقنة إلى داخل الشباك، مانحا ليفربول 3 نقاط ثمينة في سباق المربع الذهبي.

بهذا الانتصار، رفع ليفربول رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس، ليضيق الخناق على أستون فيلا صاحب المركز الرابع، حيث يبتعد عنه بفارق 3 نقاط فقط مع بقاء 5 مباريات على نهاية الموسم. في المقابل، تجمد رصيد إيفرتون عند 47 نقطة في المركز العاشر.

فورست يبتعد عن منطقة الهبوط

سجل مورغان جيبس-وايت ثلاثية في ⁠⁠غضون 15 ⁠⁠دقيقة، لينجح نوتنغهام فورست في قلب تأخره بهدف ليهزم بيرنلي 4-1، ويبتعد بفارق 5 نقاط عن ⁠⁠منطقة الهبوط.

تأخر فورست، الذي بدأ اليوم متقدما بنقطتين ⁠⁠على توتنهام هوتسبير الذي يحتل المركز 18، بهدف سجله زيان فليمنج في الوقت المحتسب بدل الضائع في نهاية شوط أول سيئ.

وبدا أصحاب الأرض متعبين بعد المجهود الكبير ‌‌الذي بذلوه للوصول إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي، لكن جيبس-وايت استغل الفرصة ليقود فريقه إلى حصد 3 نقاط حاسمة.

وأدرك جيبس-وايت التعادل بعد مرور ساعة من بداية المباراة بتسديدة رائعة، ثم وضع فورست في المقدمة بعدها بسبع دقائق بتسديدة قوية تجاوزت ⁠⁠الحارس مارتن دوبرافكا.

ثم استقبل عرضية ⁠⁠من رايان ييتس بضربة رأس رائعة في الدقيقة 77 ليكمل أول ثلاثية له في مسيرته.

وأكمل إيغور جيسوس الرباعية في الدقيقة الثامنة ⁠⁠من الوقت بدل الضائع بتسديدة هادئة بعد انطلاقه نحو تمريرة طولية من نيكولاس دومينغيز.

وبهذا ⁠⁠الفوز، رفع فورست، الذي يحتل ⁠⁠المركز 16، رصيده إلى 36 نقطة من 33 مباراة، بينما يبلغ رصيد وست هام يونايتد، الذي يحتل

المركز الذي يسبق مراكز منطقة ‌‌الهبوط، 32 نقطة قبل مواجهته غدا الاثنين مع كريستال بالاس.

ويملك توتنهام 31 نقطة من 33 مباراة، أما بيرنلي ‌‌فيملك ‌‌20 نقطة من 33 مباراة، ويبدو أن هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية أمر مؤكد.

وأكمل إيغور جيسوس الرباعية في الدقيقة الثامنة ⁠⁠من الوقت بدل الضائع بتسديدة هادئة بعد انطلاقه نحو تمريرة طولية من نيكولاس دومينغيز.

وبهذا ⁠⁠الفوز، رفع فورست، الذي يحتل ⁠⁠المركز 16، رصيده إلى 36 نقطة من 33 مباراة، بينما يبلغ رصيد وست هام يونايتد، الذي يحتل

المركز الذي يسبق مراكز منطقة ‌‌الهبوط، 32 نقطة قبل مواجهته غدا الاثنين مع كريستال بالاس.

ويملك توتنهام 31 نقطة من 33 مباراة، أما بيرنلي ‌‌فيملك ‌‌20 نقطة من 33 مباراة، ويبدو أن هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية أمرا مؤكدا.