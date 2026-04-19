شاهد.. كاميرا الحكم في نهائي كأس ملك إسبانيا توثق لقطة نادرة

شهدت المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا التي جمعت بين أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، لقطة نادرة في تاريخ كرة القدم.

ووثقت كاميرا الحكم "ريف كام" (RefCAM) التي استخدمت للمرة الأولى في مباراة رسمية بإسبانيا، الملاحظات التي سجلها حكم الساحة ألبيرولا روخاس الذي أدار النهائي، عندما أشهر بطاقة صفراء لأحد لاعبي أتلتيكو مدريد.

لقطة نادرة

وأثناء البث المباشر للمباراة عرضت الكاميرا الملاحظات التي دونها روخاس بعد أن أنذر روبين لو نورماند مدافع أتلتيكو بسبب عرقلته أندير بارينتشيا لاعب ريال سوسيداد في الدقيقة 35 من الشوط الأول.

وظهرت ورقة صغيرة كتب أعلاها "أتلتيكو" دون فيها الحكم الرقم 24 الذي يعود للاعب المنذر، ثم كتب الحكم بأسلوبه الخاص سبب الإنذار "Def=3″، والتي يفترض أنها تشير إلى "تدخل دفاعي رقم 3″، وهو ما سيتضح لاحقا من خلال التقرير النهائي لحكم المباراة وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية.

وعلقت الصحيفة: "لقطة لم تر من قبل في مجال التحكيم"، وأضافت: "لأول مرة أمكن مشاهدة ملاحظات الحكم وهو أمر كلاسيكي".

وخلال التحية بين قائدي الفريقين قبل انطلاق المباراة سمع الحكم وهو يقول "أنتم ستبدؤون، حسنا؟”، موجها حديثه إلى ميكيل أويارزابال قائد ريال سوسيداد، كما نبههم إلى ضرورة التحدث معه باحترام كشرط لسير المباراة.

أول استخدام لكاميرا الحكم في إسبانيا

وتعد هذه المرة هي الأولى التي يتم فيها استخدام كاميرا الحكم في إسبانيا، والتي كانت قد ظهرت في مناسبات سابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الألماني، الدوري الإيطالي، وكذلك في كأس العالم للأندية 2025.

وكاميرا الحكم تتميز بأنها خفيفة جدا لا يتجاوز وزنها 14 غراما، يتم تثبيتها على الرأس وتلتقط صورا بزاوية واسعة من منظور الحكم، وتكون مزودة بميكروفون.

وتهدف هذه الكاميرا إلى إثراء البث المباشر والتحليلات بعد المباريات، وتقدم مشاهد من شأنها أن تحسن عملية اتخاذ القرار وتعزز التفاعل مع الجماهير.

وأوضحت "ماركا" أن كاميرا الحكم خضعت للتجربة في عدد من مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم، لكن دون نشر اللقطات.

تتويج سوسيداد بكأس إسبانيا

وتوج ريال سوسيداد بلقب كأس ملك إسبانيا عقب فوزه على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء المباراة التي امتدت لشوطين إضافيين وجرت على ملعب لا كارتوخا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وتعد هذه المرة هي الرابعة التي يرفع فيها الفريق الباسكي لقب كأس الملك بعد مواسم 1908-1909، 1986-1987 و2019-2020.