من الملاعب إلى الحلبة.. ملاكم شهير يطلب مواجهة تيري هنري

يخطط الملاكم الأمريكي روي جونز جونيور لخوض نزال استعراضي مع لاعب كرة القدم الفرنسي المعتزل تيري هنري.

واعترف جونز بأنه قد يفكر في خوض نزال ضد هنري بعد الصور التي نشرها الأخير خلال الفترة الماضية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، واستعرض فيها بنيته الجسدية المذهلة.

ملاكم شهير يطلب مواجهة تيري هنري

وصرّح جونز جونيور (57 عاما) بأنه سيقفز إلى الحلبة لنزال هنري إذا تلقى عرضا ماليا "مناسبا" على حد تعبيره.

وقال في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية "هل سأفكر في نزال استعراضي مع تيري هنري؟ نظرا للرياضة التي أنتمي إليها وبسبب من أكون، إذا كان المبلغ المعروض مناسبا، لم لا؟".

وأضاف "إذا جاء أحدهم بعرض مالي جيد فمن المؤكد أنني قد أتحمس وأقول هذا سبب يجعلني أعود إلى الملاكمة مجددا".

وتابع الملاكم الأمريكي "حاليا لا أرغب في استعادة لياقتي وبالتأكيد لن أفعل ذلك مجانا لأنني قضيت سنوات طويلة في التدريب، لكن سأغير رأيي إذا قال أحدهم لدينا مبلغ معين من المال لتقديم عرض استعراضي".

ويعد جونز جونيور واحدا من أشهر الملاكمين في التاريخ، وحصد بطولات عالمية عديدة في أوزان المتوسط، فوق المتوسط، خفيف الثقيل والثقيل.

كما اختارته رابطة كتاب الملاكمة الأمريكية "ملاكم العقد" في تسعينيات القرن الماضي، علما بأن مسيرته الاحترافية امتدت من عام 1989 حتى اعتزاله في عام 2023.

استعراض هنري

أما هنري (48 عاما) فقد استعرض جسده المتناسق بشكل لافت في وقت سابق، كما نشر مقاطع فيديو لروتينه التدريبي.

واعتزل هنري كرة القدم في عام 2014، واستمتع بمسيرة احترافية ناجحة على المستطيل الأخضر مع عدة فرق هي موناكو، يوفنتوس، أرسنال وبرشلونة.

وتوج هنري بعدة ألقاب كبرى أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز (2)، الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع برشلونة.

وعلى الصعيد الدولي دافع هنري عن قميص منتخب فرنسا في 123 مباراة سجل خلالها 51 هدفا وصنع 30 أخرى وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير، وتوج مع الديوك بـ3 ألقاب هي كأس العالم 1998، كأس أوروبا يورو 2000 وكأس القارات 2003.