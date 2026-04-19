حادث "صادم" بسباق نوربورغرينغ يسفر عن وفاة سائق وإصابة ستة آخرين

قال ⁠المنظمون إن ⁠السائق يوها ميتينن توفي، وأصيب ستة سائقين آخرين، في حادث وقع خلال التجارب التأهيلية ⁠لسباق نوربورغرينغ 24 ساعة، الذي ينظمه نادي السيارات الألماني، السبت، والذي من المقرر أن يشارك فيه ⁠ماكس فرستابن الفائز بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 أربع مرات.

وقال المنظمون إن ميتينن توفي عن عمر ناهز 66 عاما إثر حادث أدى إلى توقف السباق ‌بعد حوالي نصف ساعة من المدة المقررة البالغة أربع ساعات. ونُقل السائقون الآخرون إلى المستشفى بإصابات لا تهدد حياتهم.

ولم يكن فرستابن، الذي يمثل رد بول في فورمولا 1، على الحلبة في ذلك الوقت. ومن المقرر أن ينافس السائق الهولندي ⁠في السباق بسيارة مرسيدس مع النمساوي ⁠لوكاس أوير.

وأضاف المنظمون في بيان "خلال السباق الأول من التجارب التأهيلية لسباق نوربورجرينج 24 ساعة، وقع حادث خطير شمل سبعة سائقين في المراحل ⁠الأولى من السباق.

وتابع البيان "رغم وصول فرق الطوارئ على الفور، لم يتمكن المسعفون ⁠من إنقاذ السائق يوها ميتينن بعد ⁠إخراجه من السيارة. وتوفي في المركز الطبي بعد فشل جميع محاولات الإنعاش".

وأشار المنظمون إلى أن السباق لن يستأنف مساء اليوم، ‌وسيتم الوقوف دقيقة صمت قبل الانطلاق غدا الأحد.

وقال فرستابن على انستغرام إنه "صدم" بما حدث.

وكتب "رياضة السيارات ‌هي ‌شيء نحبه جميعا، ولكن أوقاتا كهذه، تذكرنا بمدى خطورتها. خالص تعازي لعائلة يوها وأحبائه".