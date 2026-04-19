ثنائية ميسي تقود إنتر ميامي لاستعادة نغمة الانتصارات بالدوري الأمريكي

استعاد نادي إنتر ميامي نغمة الانتصارات في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، بفضل تألق أسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل ثنائية قادت الفريق للفوز على مضيفه كولورادو رابيدز بنتيجة (3-2)، في اللقاء الذي جمعهما السبت على ملعب "إمباور فيلد".

يُعد هذا الفوز هو الأول لإنتر ميامي بعد تعادلين مخيبين، والأول أيضاً تحت قيادة المدرب المؤقت الأرجنتيني غييرمو هويس، الذي تسلم زمام الأمور خلفاً لمواطنه خافيير ماسكيرانو. وبهذه النتيجة، رفع الفريق رصيده إلى 15 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني "مؤقتاً" في ترتيب القسم الشرقي.

ميسي يفتتح الأهداف

بدأ إنتر ميامي المباراة بقوة، حيث افتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو (VAR) إثر عرقلة يانيك برايت. وقبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، وتحديداً في الدقيقة (45+5)، عزز المكسيكي غيرمان بيرترامي تقدم الضيوف برأسية متقنة سكنت الشباك بعد عرضية مثالية من ماتيو سيلفيتي.

في الشوط الثاني، انتفض أصحاب الأرض ونجحوا في قلب الطاولة خلال 4 دقائق فقط؛ حيث قلص البرازيلي رافاييل نافارو الفارق في الدقيقة 58، قبل أن يباغت الأمريكي دارين يابي دفاع ميامي بهدف التعادل في الدقيقة 62، ليعيد المباراة إلى نقطة الصفر.

كلمة الفصل لميسي

وعندما ظن الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل، ظهر ليونيل ميسي في الدقيقة 79 ليحسم الجدل؛ حيث توغل بمهارته المعهودة داخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة "مقوسة" رائعة استقرت في الزاوية العليا اليسرى للمرمى، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه.

ولم تؤثر حالة الطرد التي تعرض لها لاعب ميامي يانيك برايت في الدقيقة 87 على صمود الفريق، ليخرج إنتر ميامي بانتصار ثمين أعاده لمسار المنافسة على القمة.