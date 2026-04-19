مبابي يتراجع في قائمة الرياضيين الأكثر شعبية بفرنسا

كشف أحدث استطلاع للرأي أجراه معهد "أودوكسا" (Odoxa) لصالح قناة "أر تي أل" وشركة "ويناماكس"، عن تحولات دراماتيكية في خارطة الولاء الرياضي لدى الجمهور الفرنسي. الاستطلاع، الذي شمل عينة من 1005 أشخاص، رسم ملامح عصر جديد للرياضة الفرنسية، عنوانه تراجع "الساحرة المستديرة" لصالح أبطال الأولمبياد والرياضات الفردية.

وتربع البطل الأولمبي ليون مارشان، المتوج بأربع ذهبيات في باريس، على قمة الرياضيين الأكثر شعبية في فرنسا، ليزيح بذلك أسماء هيمنت لسنوات.

ولأول مرة منذ فترة طويلة، تخلو المراكز الثلاثة الأولى من أي لاعب كرة قدم، في إشارة واضحة لتبدل مزاج الجماهير الفرنسية.

واقتحم عملاق كرة السلة فيكتور ويمبانياما قائمة العشرة الأوائل، مما يعكس الشغف المتزايد بجيل الشباب الصاعد في الرياضات الجماعية غير كرة القدم.

تراجع شعبية لاعبي كرة القدم

على الرغم من أن نجوما مثل كيليان مبابي لا يزالون يحتفظون بمكانة مرموقة، إلا أن الاستطلاع كشف عن "شرخ" في صورتهم الذهنية. فقد وصف المشاركون صورة لاعبي كرة القدم بأنها باتت "أقل جاذبية" و"أقل مثالية" مقارنة بالسابق.

وكشفت الدراسة أن لاعبي كرة القدم يعانون من تآكل في رصيدهم الجماهيري؛ حيث يُنظر إليهم كشخصيات مثيرة للجدل، بينما يميل الجمهور نحو رياضيين يُعتبرون أكثر قربا وتواضعا واتصالا بالقيم الرياضية التقليدية.

تشير نتائج "أودوكسا" إلى أن الجمهور الفرنسي بات يبحث عن "القدوة" التي تجسد الإنجاز المباشر والارتباط العاطفي بالوطن، وهو ما وفره أبطال أولمبياد باريس، في حين تسببت الضغوط الإعلامية والجدل المحيط بحياة نجوم كرة القدم في تراجع "هيبتهم" كأيقونات شعبية أولى.

فيما يلي التفاصيل الكاملة لهذا التصنيف الذي يعكس تغير معايير الإعجاب لدى الجمهور الفرنسي:

لأول مرة منذ سنوات، غاب لاعبو كرة القدم تماما عن المراكز الثلاثة الأولى، حيث تصدر المشهد أبطال الرياضات الفردية والجماعية الأخرى:

ليون مارشان (Léon Marchand): حافظ "ملك السباحة" وبطل أولمبياد باريس 2024 على مركزه كأكثر الرياضيين شعبية في فرنسا، حيث لا يزال تأثير إنجازاته التاريخية في المسابح قائما في قلوب الفرنسيين.

أنطوان دوبون (Antoine Dupont): جاء قائد المنتخب الفرنسي للرغبي ونجم نادي "ستاد تولوز" في المركز الثاني، مدعوما بصورته كشخصية متواضعة وقدوة داخل الملعب وخارجه.

تيدي رينر (Teddy Riner): أسطورة الجودو الذي لا يزال يحتفظ بمكانة خاصة جدا بفضل استمراريته وشخصيته القيادية.

تراجع شعبية مبابي وظهور ويمبانياما

وشهد الترتيب مفارقات لافتة تتعلق بنجوم الكرة والجيل الصاعد:

كيليان مبابي: تراجع نجم ريال مدريد الحالي إلى المركز الرابع، ليخرج من منصة التتويج. وأشارت الدراسة إلى أن صورته أصبحت "محل جدل" لدى شريحة من الجمهور، رغم أنه لا يزال الرياضي الأول في عالم كرة القدم.

فيكتور ويمبانياما: حقق نجم السلة الشاب أكبر قفزة في الترتيب هذا العام، حيث دخل قائمة العشرة الأوائل. ويُعزى هذا الارتفاع إلى نجاحه المذهل في الدوري الأمريكي (NBA) وتواضعه، بالإضافة إلى التزامه بالقضايا البيئية.

أهم مؤشرات الدراسة