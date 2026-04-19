بعد تخفيف عقوبته.. الشناوي يعود للأهلي قبل الصدام مع الزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الأحد ⁠⁠⁠⁠تخفيض عقوبة ⁠⁠⁠⁠إيقاف محمد الشناوي حارس الأهلي إلى مباراتين بدلا من 4 مباريات، بعد الاعتداء على حكم في تعادل ⁠⁠⁠⁠فريقه 1-1 مع سيراميكا كليوباترا في الدوري المحلي الممتاز مطلع الشهر الحالي.

واعترض لاعبو الأهلي وجهازه الفني على الحكم ⁠⁠⁠⁠محمود وفا لعدم احتساب ركلة جزاء بعد مراجعة مطولة لحكم الفيديو بعد الشك في وجود لمسة يد في اللحظات الأخيرة في التعادل مع سيراميكا كليوباترا.

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت عبر وسائل ‌‌‌‌التواصل الاجتماعي الشناوي -الذي لم يشارك في المباراة- وهو يعترض على طاقم تحكيم اللقاء قبل حصوله على بطاقة حمراء، في فوضى على أرض الملعب التي شهدت نزول الجهاز الفني للأهلي وبعض لاعبيه لمناقشة قرار الحكم، بينما غادر الحكام نحو غرفة خلع الملابس وسط حراسة من ⁠⁠⁠⁠أمن الملعب.

وقال الاتحاد المصري للعبة في ⁠⁠⁠⁠بيان إنه قرر "تعديل قرار لجنة المسابقات بشأن اللاعب محمد الشناوي ليصبح إيقافه مباراتين" مع إبقاء الغرامة المالية المقررة عليه.

وغاب حارس مصر بالفعل عن فوز ⁠⁠⁠⁠الأهلي 2-1 على سموحة، وسيغيب أمام بيراميدز في الجولة المقبلة لاستكمال عقوبة الإيقاف. وسيمنح قرار ⁠⁠⁠⁠تخفيض العقوبة الفرصة للشناوي ⁠⁠⁠⁠للعب ضد الزمالك وإنبي والمصري فيما تبقى من مباريات مرحلة التتويج للدوري.

وشارك القائد الشناوي (37 عاما)، الذي جلس على مقاعد البدلاء مؤخرا لصالح الحارس مصطفى شوبير، ‌‌‌‌في 19 مباراة بكل المسابقات مع

الأهلي في الموسم الحالي.

ويحتل الأهلي حامل اللقب -الذي خاض مباراة واحدة أكثر- المركز الثالث ‌‌‌‌في ‌‌‌‌مرحلة التتويج وله 44 نقطة متأخرا عن بيراميدز بفارق النقاط ونقطتين عن الزمالك المتصدر.