بسبب مواقفه… صور زياش تتصدر مسيرة "يوم الأسير" الكبرى بالرباط

شهدت العاصمة المغربية الرباط، الأحد، مسيرة شعبية حاشدة شارك فيها الآلاف إحياء لـ "يوم الأسير الفلسطيني"، الذي يوافق 17 أبريل/نيسان من كل عام.

وتأتي هذه التظاهرة في سياق غضب شعبي متصاعد ضد السياسات الإسرائيلية تجاه الأسرى، وموجة تضامن واسعة مع النجم الكروي المغربي حكيم زياش.

تصدرت صور نجم المنتخب المغربي حكيم زياش المشهد في المسيرة، حيث رفع المتظاهرون لافتات وشعارات داعمة له عقب تعرضه لهجمات وانتقادات من أطراف إسرائيلية بسبب مواقفه العلنية المؤيدة للقضية الفلسطينية.

وردد المشاركون أغاني تشيد بشجاعة اللاعب، معتبرين أن استهدافه إعلاميا هو استهداف للموقف المغربي الشعبي الثابت تجاه حقوق الفلسطينيين.

وانطلقت المسيرة من "باب الحد" التاريخي متجهة نحو مبنى البرلمان بدعوة من هيئات مدنية، أبرزها "مجموعة العمل من أجل فلسطين".

وطالب المحتجون المغاربة بإسقاط قانون إعدام أسرى فلسطينيين الذي أقرّه الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مؤخرا، رافعين لافتات تدعو إلى الدفاع عن الأسرى وحماية المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وفي 30 مارس/آذار الماضي، أقر الكنيست بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد، قانونا يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، وسط تأييد من أحزاب اليمين.

ويطبق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين عمدا، ويبلغ عددهم 117 أسيرا.

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم، حسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وتصاعد التنكيل بالأسرى منذ أن بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 استمرت عامين.

إعلان

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.