بايرن ميونخ يحسم الدوري الألماني مبكرا ويواصل مشواره نحو ثلاثية تاريخية

حسم بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الـ35 في تاريخه، قبل أربع مراحل من ختام الموسم، بعد فوزه على ضيفه شتوتغارت (4-2)، الأحد، على ملعب أليانز أرينا في المرحلة 30، مكملا بذلك أسبوعه المثالي.

وكان بايرن الذي ينافس للتتويج بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال، بلغ نصف نهائي المسابقة القارية الأم بإقصائه ريال مدريد الإسباني، قبل مواجهة باير ليفركوزن في نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية.

وهذا اللقب الـ13 في آخر 14 موسما لبايرن في الدوري، إذ لم يخطفه منه سوى ليفركوزن في موسم 2023-2024.

ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 79 نقطة في المركز الأول، بعيدا بـ15 نقطة عن بوروسيا دورتموند الثاني الذي سقط أمام مضيفه هوفنهايم (1-2)، أمس السبت.

وبعد مواجهة ليفركوزن، الأربعاء المقبل، ثم ماينتس في الدوري، السبت، يسافر الفريق البافاري إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جرمان في نصف نهائي دوري الأبطال في 28 إبريل/نيسان، قبل استضافته في 6 مايو/أيار المقبل.

وبعد تأخره بهدف كريس فوريش إثر تمريرة المغربي بلال الخنوس (21)، رد بايرن بثلاثية في ظرف سبع دقائق، عبر البرتغالي رافايل غيريرو الذي تابع عرضية جمال موسيالا بعد مجهود شخصي على الجهة اليسرى (31).

وسرعان ما أضاف السنغالي نيكولاس جاكسون الثاني، إثر هجمة مرتدة وكرة وصلته أمام المرمى بعد تمريرة من الكولومبي لويس دياس (33)، الذي قدم تمريرة حاسمة ثانية للكندي ألفونسو ديفيس أمام المرمى (37).

وأدخل كومباني المهاجم الإنجليزي هاري كاين مطلع الشوط الثاني، فسجل الرابع بعد ست دقائق من دخوله بعدما تابع كرة تصدى لها الحارس ألكسندر نوبل من مسافة قريبة (52).

وقبل دقيقة من نهاية المباراة، سجل البديل الإسباني تشيما أندريس هدفا ثانيا للضيوف (89) الذين تلقوا ثامن خسارة وتجمد رصيدهم عند 56 نقطة في المركز الرابع.