بالفيديو.. الريان القطري يصطدم بالشباب السعودي في نهائي أبطال الخليج

تأهل الريان القطري إلى نهائي دوري أبطال الخليج لكرة القدم، الأحد، وذلك بعد فوزه على القادسية الكويتي في الدور قبل النهائي للبطولة.

وسيلعب الريان في المباراة النهائية مع فريق الشباب السعودي الفائز في وقت سابق من اليوم على زاخو العراقي (4-3) بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

الريان يتجاوز القادسية الكويتي

وتقدم الريان في الدقيقة 17 عن طريق روغر غيديس، ثم أضاف ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وأقيم دور المجموعات من البطولة بنظام الذهاب والعودة، فيما استضافت العاصمة القطرية الدوحة، مباريات الدور قبل النهائي بنظام التجمع.

وستكون مواجهة الريان مع الشباب هي الثالثة للفريقين في نسخة الموسم الحالي، حيث تواجدا معا في المجموعة الثانية بالبطولة إلى جانب فريقا النهضة العماني والتضامن اليمني.

وفي مواجهة الفريقين في دور المجموعات، انتهى اللقاء الذي أقيم في الدوحة بالتعادل (1-1) وفي العاصمة السعودية الرياض انتهى اللقاء بالتعادل (2-2).

وتصدر الريان المجموعة الأولى ليتأهل إلى قبل النهائي رفقة الشباب صاحب المركز الثاني، وسيلتقيان مجددا في النهائي، الخميس المقبل.