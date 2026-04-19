بالفيديو.. خماسية ساحقة تمنح ألكمار لقب كأس هولندا

فاز ألكمار بلقب كأس هولندا لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما اكتسح نيميغن بخماسية، الأحد، في النهائي على ملعب "دي كويب" بمدينة روتردام.

وتوج ألكمار باللقب بعدما حقق فوزا كاسحا على نيميغن، محققا بذلك أول ألقابه في المسابقة منذ موسم 2012-2013.

وتقدم ألكمار في الدقيقة 32 عن طريق ميس دي ويت.

ثم أضاف زميله سفين مينياس الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 73 سجل بيير كوبمينرز الهدف الثالث لألكمار.

ثم سجل نيميغن هدف تقليص الفارق عن طريق كوكي أوغاوا في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة إلغاء هدف سجله ألكمار في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي عن طريق سفين مينياس، بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو (فار)، لكن ألكمار لم يتوقف عن الهجوم وسجل الهدف الرابع عن طريق كيس سميت في أولى دقائق الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل تروي باروت الهدف الخامس لألكمار.

وسبق لألكمار أن توّج بلقب كأس هولندا في أعوام 1978 و1981 و1982 و2013، ثم أضاف اللقب الخامس في الموسم الحالي.