بعد 14 ثانية.. هدف بارينيتشيا يدخل تاريخ كأس إسبانيا

أعاد الهدف المفاجئ والمبكر الذي سجله أندير بارينيتشيا لاعب ريال سوسيداد في نهائي كأس ملك إسبانيا إلى الأذهان سابقة تاريخية في البطولة ذاتها.

وهزّ بارينيتشيا شباك أتلتيكو مدريد بعد 14 ثانية من انطلاق المباراة النهائية لموسم 2025-2026 التي جرت على ملعب لا كارتوخا، مانحا فريقه ريال سوسيداد أفضلية مبكرة للغاية.

أسرع هدف في نهائي كأس إسبانيا

واستثمر لاعبو ريال سوسيداد كرة طويلة من حارس مرماهم أوناي ماريرو لم يتعامل معها نظراؤهم في أتلتيكو بطريقة جيدة لتصل إلى غونزالو غيديش الذي أرسلها عرضية متقنة قفز إليها بارينيتشيا أعلى من ماتيو روجيري مدافع الروخي بلانكوس، وحوّلها برأسه إلى شباك الحارس خوان موسو.

وذكرت شبكة "إي بي سي" (ABC) الإسبانية أنه لم يسبق أن سُجل هدف بهذه السرعة في بطولة كأس الملك، لا في النهائي ولا حتى في أي دور آخر، مشيرة إلى أن الرقم القياسي السابق كان مسجلا باسم ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد، حين سجل هدفا بعد 23 ثانية عام 2016 في شباك كولتورال ليونيسا.

بارينيتشيا يتجاوز رقما صمد 74 عاما

وإلى جانب أن هدف بارينيتشيا هو الأسرع على الإطلاق في تاريخ نهائيات كأس الملك، فهو يعد الثالث الذي يأتي قبل انقضاء الدقيقة الأولى من مباراة نهائية وفق بيانات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية.

السابقة الأولى كانت في نهائي عام 1930 حين سجل فيكتوريو أونامونو لاعب أتلتيك بلباو هدفا قبل انقضاء الدقيقة الأولى في مرمى ريال مدريد، وهي المباراة التي جرت على ملعب مونتجويك الأولمبي وانتهت لاحقا بتتويج الفريق الباسكي باللقب بفوزه على "الميرنغي" 3-2.

وتكرّر الأمر لاحقا بعد أكثر من عقدين وتحديدا في عام 1952، حين هز مانويل بادينيس مهاجم فالنسيا شباك برشلونة بعد 18 ثانية من بداية النهائي الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد، لكن "البلوغرانا" عاد بالنتيجة وحقق اللقب بفوزه 4-2.

وبعد 74 عاما من هدف بادينيس تكرّر المشهد مرة ثالثة وهذه المرة برأس بارينيتشيا الذي خلّد اسمه بتاريخ البطولة، باعتباره صاحب أسرع هدف في مباراة نهائية بكأس الملك خلال 123 عاما من انطلاق المسابقة.

هدفان بعد الدقيقة الأولى

من جهتها استعرضت "إي بي سي" هدفين يُعتبران من الأسرع في تاريخ نهائيات كأس الملك.

وسجل راؤول تامودو هدفا لإسبانيول في مرمى ريال سرقسطة بعد مرور 87 ثانية من نهائي نسخة 2005-2006، والذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو أيضا وشهد تتويج الفريق الكتالوني باللقب بفوزه بأربعة أهداف دون رد.

وبعد 17 عاما، هزّ البرازيلي رودريغو غوس لاعب ريال مدريد شباك أوساسونا بعد مرور 107 ثوانٍ من نهائي نسخة 2022-2023 الذي أُقيم على ملعب لا كارتوخا وتُوج به "الميرنغي" بفضل فوزه بهدفين لواحد.