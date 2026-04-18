5 أسباب تجعل أرسنال الأقرب للتتويج بلقب البريميرليغ

عاش نادي أرسنال عطلة نهاية أسبوع "كارثية" بكل المقاييس؛ فبعد سقوط مفاجئ على ملعبه أمام بورنموث السبت الماضي بأداء باهت ومفكك، تضاعفت الأوجاع بفوز مانشستر سيتي المقنع على تشيلسي في "ستامفورد بريدج". هذا التعثر قلص الفارق في الصدارة من 9 نقاط إلى 6 فقط، مع امتلاك السيتي مباراة مؤجلة، مما أشعل فتيل التكهنات حول إمكانية تكرار سيناريوهات الانهيار السابقة.

وبينما يترقب العالم صداما في ملعب "الاتحاد" غدا الأحد، والذي يراه الكثيرون مفصلا تاريخيا للموسم، تشير المعطيات الإحصائية والواقعية إلى أن "المدفعجية" لا يزالون يمتلكون اليد العليا.

إليكم 5 أسباب تجعل أرسنال الأقرب لرفع لقب الدوري الإنجليزي:

1. وهم السلسلة المثالية لمانشستر سيتي

تتردد مقولة "إذا فاز السيتي بكل مبارياته سيتوج باللقب" كأنها حتمية، لكن الواقع يقول إن تحقيق 7 انتصارات متتالية ليس بالأمر الهين حتى لفريق بيب غوارديولا.

تاريخ السيتي في الموسمين الأخيرين يكشف أن أطول سلسلة انتصارات لهم بلغت 6 مباريات فقط (نوفمبر/تشرين الثاني – ديسمبر/كانون الأول الماضي)، مما يشير إلى أن نسخة السيتي الحالية ليست "الآلة التي لا تُقهر" كما في السابق، بل هي عرضة للتعثر.

2. سجل أرسنال الذهبي في المباريات الكبرى

تحت قيادة ميكيل أرتيتا، تحول أرسنال إلى "بعبع" للكبار. الفريق لم يُهزم في آخر 5 مواجهات ضد سيتي في الدوري (فوزان و3 تعادلات). وبالنظر إلى صراعات الستة الكبار في المواسم الثلاثة الأخيرة، نجد أن أرسنال هو الأقل خسارة (8 هزائم من 39 مباراة) والأكثر حصدا للنقاط. المشكلة تكمن في الفرق الصغيرة، لكن في "قمم" حسم الألقاب، أرسنال يعرف من أين تؤكل الكتف.

3. روزنامة المواجهات تصب في مصلحة لندن

تشير تصنيفات "أوبتا" لقوة المنافسين إلى أن المباريات المتبقية لأرسنال أسهل نسبيا (متوسط قوة الخصوم 90.4) مقابل (92.0) لمانشستر سيتي.

يمتلك أرسنال رابع أسهل جدول في الدوري فيما تبقى من الموسم، وخروجه بنتيجة إيجابية من ملعب الاتحاد سيجعله يتحكم في مصيره تماما، خاصة مع خوض 3 مباريات على أرضه.

4. صلابة الدفاع وقوة الكرات الثابتة

على الرغم من تراجع الإبداع من اللعب المفتوح مؤخرا، فإن آرسنال يمتلك سلاحا فتاكا وهو الكرات الثابتة، حيث سجل منها (2.13) من إجمالي الأهداف المتوقعة (xG) ضد بورنموث.

وعلى المستوى الدفاعي، يظل آرسنال الأفضل في إنجلترا؛ فمنذ بداية عام 2026، هو الفريق الوحيد الذي يستقبل أقل من هدف متوقع في المباراة الواحدة (0.76). الأرقام تؤكد أن الخصوم لا يصلون إلى مرمى آرسنال بسهولة، وأن الفريق "يفوز" بمعركة الإحصائيات في معظم مبارياته.

5. "الحاسوب العملاق" لا يزال يثق في أرتيتا

بعيدا عن العواطف والمخاوف الجماهيرية، وضع "الحاسوب العملاق" الخاص بمنصة "أوبتا" آرسنال مرشحا للفوز باللقب بنسبة تصل إلى 87% بعد إجراء 10 آلاف محاكاة للموسم. كما لا يزال الفريق هو المفضل لدى مكاتب المراهنات العالمية.

رغم الزخم الذي يصب حاليا في مصلحة مانشستر سيتي والحديث المتزايد عن انهيار وشيك لآرسنال، فإن الأساسيات التي بُني عليها تحدي "المدفعجية" هذا الموسم لا تزال صلبة. المهمة الآن تقع على عاتق أرتيتا ولاعبيه للرد سريعا في الميدان وإثبات أن تعثر السبت لم يكن سوى كبوة في طريق المجد.