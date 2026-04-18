كيف أصبحت ملكية الأندية الوجهة الجديدة لجيل برشلونة الذهبي؟

لم يعد اعتزال كرة القدم يعني الابتعاد عن صخبها بالنسبة إلى جيل ذهبي مر على قلعة "كامب نو"؛ فمن ميسي إلى بيكيه ورونالدو، باتت ملكية الأندية وإدارتها الوجهة المفضلة لنجوم النادي الكتالوني السابقين، في توجه يمزج بين الاستثمار الرياضي والشغف باللعبة.

إمبراطورية ميسي الناشئة

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اهتماما عالميا واسعا بعد إعلان ملكيته لنادي كورنيلا الإسباني، لكن هذا النادي ليس الوحيد في محفظة "البرغوث" الاستثمارية. فبالتعاون مع رفيق دربه لويس سواريز، أسس ميسي عام 2025 نادي "دي بورتيفو LSM" في أوروغواي، الذي حقق صعودا لافتا من الدرجة الرابعة إلى دوري الهواة الممتاز.

كما يمتلك ميسي منذ عام 2015 نادي "ليونز إف سي" (Leones FC) في الأرجنتين، الذي تدار شؤونه بواسطة أفراد من عائلته، مما يعكس رغبة النجم المتوج بكأس العالم في بناء قاعدة كروية متينة بعيدا عن أضواء الأندية الكبرى.

بيكيه.. رائد الاستثمار الحديث

يُعد جيرارد بيكيه رائد هذا التحول؛ فمن خلال مجموعته الاستثمارية "كوسموس"، استحوذ على نادي أندورا في أواخر عام 2018. ونجح النادي تحت إدارته في تحقيق قفزات تاريخية، صعودا من الدرجات الدنيا وصولا إلى "دوري الهيبيرمولا" (الدرجة الثانية الإسبانية)، مع الحفاظ على "هوية برشلونة" في أسلوب اللعب والتعاقدات.

تحالفات "لاماسيا" في الاستثمار

لم يقتصر الأمر على ميسي وبيكيه، بل امتد ليشمل أسماء أخرى ارتبطت ببرشلونة:

جوردي ألبا وتياغو ألكانتارا: دخلا في شراكة استثمارية للاستحواذ على أسهم في نادي أوسبيتالت (CE Hospitalet)، بهدف إعادة النادي إلى مصاف كرة القدم الاحترافية.

رونالدو نازاريو: خاض تجربة مثيرة مع نادي بلد الوليد منذ 2018، شهدت فترته تقلبات بين الصعود والهبوط، قبل أن يبيع حصته في عام 2025 مقابل 50 مليون يورو.

أندريس إنييستا: عبر وكالته "NSN"، أصبح المساهم الأكبر في نادي هلسينغور الدنماركي.

سيسك فابريغاس وتييري هنري: يمتلك الثنائي حصصا في نادي كومو الإيطالي، الذي يشرف فابريغاس على تدريبه فنيا أيضا.

يعكس هذا الحراك المتزايد لنجوم "البلاوغرانا" السابقين تحولا في عقلية اللاعب المعاصر، الذي بات ينظر إلى كرة القدم كصناعة متكاملة، مستفيدا من الخبرة الفنية والقدرة المادية لتطوير أندية مغمورة وتحويلها إلى مشاريع رياضية ناجحة.