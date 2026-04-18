موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستقبل مانشستر سيتي ضيفه أرسنال المتصدر في مواجهة حاسمة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في المرحلة الثالثة والثلاثين.

وتعرض فريق ميكيل أرتيتا لخسارة مفاجئة أمام بورنموث في الدوري كما خسر نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي، وخرج من ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ساوثهامبتون من الدرجة الثانية.

ويعود آخر فوز لأرسنال على ملعب الاتحاد في الدوري، إلى يناير/كانون الثاني 2015 تحت قيادة المدرب الفرنسي أرسين فينغر حين فاز الفريق 2-0 بهدفي سانتي كازورلا وأوليفييه جيرو.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال غدا الأحد 19 أبريل/نيسان 2026، على ملعب "الاتحاد"، في مواجهة مصيرية ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء قد يرسم ملامح بطل "البريميرليغ" لهذا الموسم.

وتنطلق المباراة بين العملاقين عند الساعة السادسة والنصف مساء (18:30) بتوقيت قطر والسعودية، و(17:30) بتوقيت مصر، و(16:30) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

قنوات البث الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال

beIN SPORTS 1

وضع الفريقين وصراع النقاط

يدخل "المدفعجية" اللقاء وهو في صدارة الترتيب برصيد 70 نقطة من 32 مباراة، رغم تعثره المفاجئ في الجولة الماضية بالخسارة أمام بورنموث (1-2).

في المقابل، يسعى "السيتيزنز" (صاحب المركز الثاني برصيد 64 نقطة من 31 مباراة) لاستغلال عامل الأرض وتقليص الفارق، متسلحا بسلسلة نتائج إيجابية ودفعة معنوية بعد اكتساح تشيلسي بثلاثية نظيفة.

لغة الأرقام.. هجوم "السيتي" يصطدم بدفاع "الغانرز"

تُظهر الإحصائيات صراعا بين أقوى خط هجوم وأصلب خط دفاع في الدوري: مانشستر سيتي: الأقوى هجوميا في الدوري بـ63 هدفا، ويملك سجلا مرعبا على أرضه بمتوسط تسجيل بلغ 2.25 هدف في المباراة الواحدة.

الفريق الأكثر فوزا هذا الموسم (21 انتصارا)، والأقوى دفاعيا خارج ملعبه، كما أنه الأقل استقبالا للمحاولات الهجومية بمتوسط 7.8 محاولة فقط في المباراة.

المواجهات الأخيرة

تسود حالة من التكافؤ بين الفريقين؛ حيث انتهت 3 من أصل آخر 5 مباريات بالتعادل، فيما حقق أرسنال الفوز في آخر مواجهة بينهما في مارس/آذار الماضي (2-0).

ولم يخسر مانشستر سيتي في 19 من آخر 20 مباراة خاضها في الدوري، بينما حافظ أرسنال على سجله خاليا من الهزائم في 13 من آخر 14 مباراة خارج قواعده.