بالفيديو.. كوفنتري سيتي يعود للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 25 عاما

صورة جماعية للاعبي كوفنتري سيتي بعد تحقيقهم الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (رويترز)
Published On 18/4/2026

أنهى كوفنتري سيتي غيابا دام 25 عاما عن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتعادله 1-1 على ملعب بلاكبيرن روفرز ليضمن صعوده من دوري الدرجة الثانية اليوم الجمعة.

وكان كوفنتري بحاجة إلى نقطة واحدة لضمان صعوده لدوري الأضواء حسابيا، وتمكن فريق المدرب فرانك لامبارد متصدر الدوري من إدراك التعادل بفضل هدف من ضربة رأس بواسطة بوبي توماس في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب إيوود بارك.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وافتتح بلاكبيرن التسجيل بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني بهدف من تسديدة بدلت اتجاهها من الياباني ريوييا موريشيتا.

وأثارت صفارة النهاية احتفالات صاخبة في أرض الملعب ومشاهد جنونية بين 7000 مشجع سافروا لمشاهدة المباراة.

ويتصدر كوفنتري الترتيب برصيد 86 نقطة من 43 مباراة متقدما بفارق 13 نقطة عن ميلوال صاحب المركز الثالث الذي لم يعد بإمكانه اللحاق به.

وتتنافس أندية إبسويتش تاون وميلوال وساوثامبتون وميدلسبره على المركز الثاني المؤهل مباشرة للدوري الممتاز.

المصدر: الجزيرة + وكالات
