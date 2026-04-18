كسر في الكاحل ينهي موسم ريتيغي هداف القادسية

أعلن نادي القادسية المنتمي ⁠للدوري ⁠السعودي لكرة القدم للمحترفين، اليوم الجمعة، غياب مهاجمه ماتيو ريتيغي عن الملاعب ⁠حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لكسر في الساق، في ضربة قوية لمساعيه ⁠للتأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل.

وتعرض اللاعب الإيطالي، الذي سجل 11 هدفا في 28 مباراة دولية، للإصابة بعدما ‌هز الشباك وقدم تمريرة حاسمة في التعادل (2-2) مع الشباب، الثلاثاء الماضي.

وقال القادسية في بيان عبر منصة إكس "أكدت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب ريتيجي بكسر في مفصل الكاحل".

وأضاف النادي "سيخضع إلى عملية جراحية خلال ⁠الأيام القادمة"، مؤكدا غيابه حتى ⁠نهاية الموسم.

وسجل ريتيغي (26 عاما)، المولود في الأرجنتين، 16 هدفا في 28 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين هذا ⁠الموسم.

وكان ضمن تشكيلة المنتخب الإيطالي الذي خسر أمام ⁠البوسنة والهرسك في نهائي ⁠الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 الشهر الماضي.

ويحتل القادسية فريق المدرب بريندان رودغرز المركز الرابع برصيد 62 نقطة ‌من 29 مباراة، متأخرا بأربع نقاط عن الأهلي الذي يملك مباراة مؤجلة. وستتأهل ‌الفرق ‌الثلاثة الأولى إلى دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل.