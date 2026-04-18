أغلى 30 كيلومترا في مونديال 2026.. كيف أغضبت نيوجيرسي الفيفا؟

ندّد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بارتفاع سعر تذكرة القطار ذهابا وإيابا التي بلغت 150 دولارا اميركيا، للوصول إلى ملعب "ميتلايف" انطلاقا من نيويورك خلال كأس العالم 2026، معتبرةً أن هذا السعر تم تحديده "بشكل تعسفي" وسيكون له "تأثير رادع" على الجماهير.

واعتبر مدير العمليات في كأس العالم، هايمو شيرغي، في بيان، أن "تحديد أسعار مرتفعة بشكل تعسفي والمطالبة بأن يتحمّل الفيفا تكلفتها أمر غير مسبوق"، مشيرا إلى أن "أيّ جهة منظِّمة لفعالية عالمية، أو حفل موسيقي، أو تظاهرة رياضية كبرى، لم تواجه مثل هذا الطلب من قبل".

وأضاف أن "نموذج التسعير" المعتمد من قبل هيئة النقل العام في نيوجيرسي والتي رفعت سعر تذكرة القطار عشرة أضعاف خلال البطولة، "سيكون له تأثير رادع"، موضحا أن "هذه الزيادة في الأسعار تدفع حتما المشجعين إلى اللجوء لوسائل نقل بديلة".

وتستغرق الرحلة بين محطة "بن" والملعب، على مسافة تقارب 30 كيلومترا، نحو نصف ساعة.

من جهتها، اعتبرت الحاكمة الجديدة لولاية نيوجيرسي، ميكي شيريل، أن (فيفا) الذي يتوقع تحقيق إيرادات تصل إلى 11 مليار دولار من كأس العالم، "ينبغي أن يتحمّل تكاليف نقل مشجعيه".

وردّ شيرغي قائلا "من المتوقع أن يحقق فيفا نحو 11 مليار دولار من الإيرادات، وليس من الأرباح كما تدّعي الحاكمة خطأً"، مشددا على أن الهيئة الدولية "منظمة غير ربحية"، وأن عائدات كأس العالم "يُعاد استثمارها في تطوير كرة القدم، لا سيما لفائدة الشباب والنساء، في مختلف أنحاء العالم".

وفي بيانه، نشر (فيفا) أيضا عينة من أسعار تذاكر القطارات أو المترو في مدن أخرى مستضيفة، تراوحت بين 1.25 و15 دولارا. غير أن بعض المدن، مثل أتلانتا وفيلادلفيا، تتميز بقرب ملاعبها من وسط المدينة.