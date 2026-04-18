25 ألف دولار لمقعد النهائي.. كيف دافع رئيس الفيفا عن أسعار تذاكر كأس العالم؟

دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو عن الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر كأس العالم هذا العام في أمريكا الشمالية، مؤكدا أن البطولة، التي تستحوذ على اهتمام العالم، تمثل مصدر الدخل الوحيد للاتحاد كل أربع سنوات.

وخلال حديثه في قمة الاقتصاد العالمي السنوية التي تنظمها سيمافور في نيويورك، شدد إنفانتينو على أن فيفا منظمة غير ربحية تضم 211 اتحادا وطنيا.

وقال: "ما لا يعرفه كثيرون أننا، رغم تحقيقنا مليارات الدولارات من كأس العالم، نبقى منظمة غير ربحية. كل الإيرادات التي نحققها يعاد استثمارها في تطوير كرة القدم عبر 211 دولة حول العالم. وربما ثلاثة أرباع هذه الدول لن تكون قادرة على تنظيم اللعبة دون المنح التي نقدمها. لذلك نحاول دائما إيجاد التوازن المناسب".

وبحسب موقع إعادة بيع التذاكر "ستاب هب"، بلغ سعر أرخص تذكرة لمباراة افتتاح منتخب الولايات المتحدة ضد باراغواي في 12 يونيو/حزيران 1359 دولارا، بينما وصلت أسعار المقاعد القريبة من أرضية الملعب في لوس أنجلوس إلى 14 ألف دولار.

أما نهائي كأس العالم، المقرر إقامته في منطقة نيويورك يوم 19 يوليو/تموز، فقد بلغ سعر التذكرة في المدرجات العليا 8860 دولارا، ووصل إلى 25 ألف دولار للمقاعد الأقرب.

وعقب الانتقادات الأولية لارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على التذاكر، طرحت فيفا فئة محدودة بسعر 60 دولارا فقط في كل ملعب. وأوضح إنفانتينو: "كأس العالم هو الحدث الوحيد -حتى الآن- الذي يدر إيرادات على فيفا. البطولة تقام لمدة شهر واحد كل أربع سنوات، وخلال هذا الشهر فقط نحقق الدخل، ثم ننفقه على مدى 47 شهرا حتى النسخة التالية".

ووصف إنفانتينو أمريكا الشمالية بأنها "سوق خاصة جدا"، مشيرا إلى أنه أقام في الولايات المتحدة خلال العامين أو الثلاثة الماضية لفهم طبيعة هذه السوق بشكل أفضل.

إعلان

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة قياسية لـ48 منتخبا، موزعين على 12 مجموعة، في بطولة تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتتضمن رقما قياسيا من المباريات يبلغ 104 مباريات.