بمستوى ميسي ورونالدو.. فيليب لام: الدب الأشيب حُرم من الكرة الذهبية

أكد المدافع الألماني السابق فيليب لام أن بين أبرز من تأثروا بعدم التتويج بالكرة الذهبية زميله السابق في بايرن ميونيخ "مانويل نوير"، الذي يرى فيه لاعبا وصل في بعض الفترات إلى مستوى لا يقل عن الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي تصريحات لصحيفة "ذا أتليتيك" ، قال لام إن نوير "أبهر عالم كرة القدم لما يقارب عقدين، وما زال يفعل ذلك حتى اليوم".

وأضاف أن مواجهة نوير ليست سهلة لأي مهاجم، موضحًا: "التسديد عليه بنسبة 80% لا يكفي، وحتى 100% أحيانًا لا تكفي. عليك المخاطرة بنسبة 110%، وإلا ستضيع الفرص، كمهاجم، أنت تواجه دبًا أشيبًا".

وأشار لام إلى أن تأثير نوير الذهني داخل المباريات كبير، وقال "عندما انضم إلى بايرن ميونخ في عام 2011، كان واضحًا لنا أنه حارس مرمى استثنائي، حارس يمكنك أن تفوز معه بالكثير من الألقاب، وتكون سعيدًا بوجوده خلفك".

وأضاف لام "مانويل يملك أفضل المواصفات الممكنة لحارس مرمى. بنيته الجسدية مصممة تمامًا لهذه الرياضة، طوله 1.93 متر، ووزنه 95 كيلوغرامًا، ومع ذلك فهو شديد المرونة وسريع جدًا. ومن أكثر ما لفت انتباهي في تقنيته، تلك القفزة الصاروخية من وضعية الانحناء، مباشرة نحو الزاوية، وصولًا إلى القائم".

وأشاد فيليب لام بأسلوب نوير قائلا "مانويل حارس مرمى بلا استعراض ولا زخرفة. لا يقوم بانقضاضات غير ضرورية، ولا يقدم حركات مسرحية أو تدخلات استعراضية لمجرد الإبهار. أسلوبه مباشر وبسيط، على نهج إدوين فان دير سار. إذا كانت الكرة قابلة للصد، فهو يصدها بأكثر طريقة فعّالة ممكنة".

وعاد بالذاكرة إلى تألقه في مونديال 2014 في البرازيل التي فازت بها ألمانيا "أتذكر أنه كانت هناك شكوك حول طريقة لعبه بقدميه ومدى خروجه من مرماه، فقط لأن ذلك كان غير مألوف. لكنه أعاد تعريف هذا الدور بالكامل. كما أتذكر مباراة دور الـ16 الشهيرة في كأس العالم 2014 أمام الجزائر، عندما انتشرت خريطته الحرارية بشكل واسع لأنه كان يستلم ويمرر الكرة في كل مناطق نصف ملعبنا تقريبًا".

وختم لام حديثه بالتأكيد على أن نوير من بين أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، ويستحق جائزة الكرة الذهبية في مرحلة ما، معتبرًا أن غيابه عن قائمة الفائزين يبقى علامة استفهام كبيرة.