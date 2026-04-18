727 يوما بلا كرة.. قصة انهيار مسيرة أوريجي "قاهر برشلونة"

يجد الدولي البلجيكي ديفوك أوريجي نفسه دون نادٍ وهو في سن الـ31، بعد مسيرة مرصعة بالألقاب التاريخية. فاللاعب الذي كان يُعتبر "التميمة السحرية" لليفربول، يعيش الآن أياما صعبة بعد فسخ عقده مع نادي إيه سي ميلان الإيطالي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إثر غياب طويل عن الملاعب ناهز الـ1055 يوما.

كان آخر ظهور احترافي لأوريجي، مع ناديه السابق إيه سي ميلان في 28 مايو/أيار 2023، في مباراة ضمن الدوري الإيطالي ضد يوفنتوس. بعد ذلك، انتقل على سبيل الإعارة إلى نوتنغهام فورست، حيث لعب 22 مباراة فقط مع النادي الإنجليزي وسجل هدفا واحدا فقط في كأس الاتحاد الإنجليزي.

أما آخر ظهور رسمي له فكان بديلا لمدة 10 دقائق في خسارة فورست أمام إيفرتون (2-0)، ومنذ ذلك التاريخ مرت 727 يوما دون أن تطأ قدماه المستطيل الأخضر في مباراة رسمية.

رغم أن عقد أوريجي مع "الروسونيري" كان من المفترض أن يمتد لأربع سنوات منذ توقيعه في 2022، فإن الرحلة انتهت بعد عامين ونصف فقط ببيان مقتضب لم يتجاوز 26 كلمة، تمنى فيه النادي للاعب التوفيق بعد مسيرة باهتة سجل خلالها هدفين فقط في 36 مباراة.

التدريب منفردا ورفض العروض

تشير التقارير إلى أن أوريجي، الذي كان يتقاضى 65 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا مع ميلان، رفض رفضا قاطعا عدة عروض للانتقال بعد انتهاء إعارته في إنجلترا. هذا العناد أدى بالعملاق الإيطالي إلى استبعاده تماما، حيث قضى أشهره الأخيرة يتنقل بين روما وفلورنسا، متدربا مع مدرب شخصي بعيدا عن صخب الملاعب، في محاولة يائسة لاستعادة لياقته المفقودة.

منقذ لن يتكرر

تتذكر جماهير ليفربول أوريجي كأحد أكثر اللاعبين حسما في تاريخ النادي الحديث. فمنذ تعاقد الريدز معه مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني في 2014، تحول تحت قيادة المدرب يورغن كلوب إلى "رجل المواعيد الكبرى":

سجل 41 هدفا في 175 مباراة، معظمها كانت أهدافا "قاتلة".

صاحب هدف الريمونتادا الشهير ضد برشلونة في 2019.

مسجل هدف حسم اللقب في نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام.

صاحب الرأسية التاريخية في مرمى جوردان بيكفورد التي حسمت ديربي ميرسيسايد في الدقائق الأخيرة.