بالفيديو.. "غزو طيور النورس" يوقف مباراة بالدوري الأسترالي

شهدت مباراة ملبورن فيكتوري ونيوكاسل جيتس، ضمن منافسات الدوري الأسترالي لكرة القدم على ملعب "آمي بارك"، واقعة طريفة وغير مألوفة تسببت في توقف اللعب خلال اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، وذلك بعدما اقتحمت أسراب كبيرة من طيور النورس أرضية الميدان بشكل مفاجئ.

ففي الدقيقة التسعين، وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة والنتيجة تشير إلى التعادل 2-2، استعد لاعب وسط نيوكاسل جيتس، لاكلان بايليس، لتنفيذ ركلة حرة مباشرة، إلا أنه فوجئ بمحاصرة الطيور لمنطقة التنفيذ، مما أعاق سير اللعب وأجبر الحكم على إيقاف المواجهة مؤقتا حتى إخلاء الملعب من الضيوف غير المرغوب فيهم.

وعلى الرغم من أن المباراة حفلت بالإثارة وانتهت بتعادل إيجابي مثير بهدفين لكل فريق، فإن "غزو النورس" كان هو الحدث الأبرز الذي استأثر باهتمام الجماهير، حيث تحولت هذه الطيور، المشهورة بمشاكساتها في سرقة وجبات المشجعين، إلى مادة دسمة على منصات التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت لقطات الواقعة على نطاق واسع عالميا، لتسرق النوارس الأضواء من نجوم الكرة في ليلة لن تنساها ملاعب ملبورن.