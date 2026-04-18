اليابان تحرز لقب كأس آسيا للشابات للمرة السابعة

توج منتخب اليابان بلقب كأس آسيا للشابات تحت 20 عاما 2026 في تايلاند، للمرة السابعة في تاريخه بعد فوزه المثير على منتخب كوريا الشمالية 1-0 في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب ثاماسات في باثوم ثاني السبت.

ويدين منتخب الساموراي بالفضل في هذا الفوز للمدافعة موموكو سانو التي سجلت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56 بضربة رأسية متقنة، مستغلة ركلة حرة نفذتها زميلتها نوا فوكوشيما.

ورغم السيطرة الميدانية الواضحة للاعبات كوريا الشمالية طوال الشوط الأول، وتألق القائدة باك أوك إي والمهاجمة كانغ ريو مي، وقفت الحارسة اليابانية المتألقة أوروها إيواساكي سدا منيعا أمام جميع المحاولات.

وشهدت الدقائق الأخيرة ضغطا كوريا هائلا، حيث حرم القائم البديلة تشوي يون آه من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 76.

وبهذا الانتصار، عززت اليابان رقمها القياسي كأكثر المنتخبات فوزا باللقب، كما ضمنت -رفقة كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والصين- تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للشابات تحت 20 عاما 2026 المقرر إقامتها في بولندا، بعد وصولها إلى المربع الذهبي في هذه النسخة.