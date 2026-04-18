إصابة غنابري تثير مخاوف منتخب ألمانيا قبل كأس العالم

تحوم الشكوك حول مشاركة سيرج غنابري مهاجم المنتخب الألماني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم هذا الصيف بعد تعرضه لتمزق عضلي في فخذه، وفق ما أعلن السبت ناديه بايرن ميونيخ متصدر الدوري.

وأصدر بايرن بيانا أوضح فيه أن غنابري سيغيب "لفترة طويلة" بسبب "تمزق في العضلة المقربة في فخذه الأيمن".

ولم يحدد حامل اللقب ومتصدر الدوري مدة الغياب، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن غنابري خاض مباراته الأخيرة هذا الموسم مع عملاق بافاريا، وقد يغيب عن مونديال هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشارك المهاجم ابن الـ30 عاما أساسيا في فوز بايرن على ريال مدريد الإسباني 2-1 ذهابا و4-3 إيابا في طريقه إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب. ولم يكشف بايرن عن وقت أو كيفية حدوث الإصابة.

وسجل غنابري الذي سبق له اللعب مع أرسنال الإنجليزي، 8 أهداف وصنع 7 في 21 مباراة بالدوري هذا الموسم.

ويُعدّ غنابري لاعبا أساسيا في تشكيلة المدرب الألماني يوليان ناغلسمان، وخاض 59 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وسجل 26 هدفا.

وبعدما بات على بُعد نقطة للاحتفاظ بلقب الدوري حيث بإمكانه الحسم الأحد بتجنب الخسارة على أرضه أمام شتوتغارت، بلغ بايرن الدور نصف النهائي في الكأس المحلية.