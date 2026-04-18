إصابة غنابري تثير مخاوف منتخب ألمانيا قبل كأس العالم

Bayern's Aleksandar Pavlovic reacts after team mate Serge Gnabry missed to score during the Champions League quarterfinal first leg soccer match between Real Madrid and Bayern Munich in Madrid, Spain, Tuesday, April 7, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue)
غنابري رقم 7 يعاني من تمزق عضلي في فخذه الأيمن (أسوشيتد برس)
Published On 18/4/2026

تحوم الشكوك حول مشاركة سيرج غنابري مهاجم المنتخب الألماني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم هذا الصيف بعد تعرضه لتمزق عضلي في فخذه، وفق ما أعلن السبت ناديه بايرن ميونيخ متصدر الدوري.

وأصدر بايرن بيانا أوضح فيه أن غنابري سيغيب "لفترة طويلة" بسبب "تمزق في العضلة المقربة في فخذه الأيمن".

ولم يحدد حامل اللقب ومتصدر الدوري مدة الغياب، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن غنابري خاض مباراته الأخيرة هذا الموسم مع عملاق بافاريا، وقد يغيب عن مونديال هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشارك المهاجم ابن الـ30 عاما أساسيا في فوز بايرن على ريال مدريد الإسباني 2-1 ذهابا و4-3 إيابا في طريقه إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب. ولم يكشف بايرن عن وقت أو كيفية حدوث الإصابة.

وسجل غنابري الذي سبق له اللعب مع أرسنال الإنجليزي، 8 أهداف وصنع 7 في 21 مباراة بالدوري هذا الموسم.

ويُعدّ غنابري لاعبا أساسيا في تشكيلة المدرب الألماني يوليان ناغلسمان، وخاض 59 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وسجل 26 هدفا.

وبعدما بات على بُعد نقطة للاحتفاظ بلقب الدوري حيث بإمكانه الحسم الأحد بتجنب الخسارة على أرضه أمام شتوتغارت، بلغ بايرن الدور نصف النهائي في الكأس المحلية.

المصدر: الفرنسية
