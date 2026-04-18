مدافع ريال مدريد في المستشفى بعد فقدان 6 كيلوغرامات من وزنه

ذكرت تقارير صحفية إسبانية -من بينها شبكة "كوبي" (COPE)- أن مدافع نادي ريال مدريد الشاب، راؤول أسينسيو البالغ من العمر 23 عاما يعاني من التهاب شديد في الجهاز الهضمي، تسبب له في نوبات قيء مستمرة خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى فقدانه 6 كيلوغرامات من وزنه.

وتفاقمت الحالة الصحية للمدافع الشاب، مما استدعى نقله إلى المستشفى اليوم السبت لإجراء فحوصات طبية عاجلة.

وكانت هذه الإصابة هي السبب الرئيسي وراء غياب أسينسيو عن رحلة الفريق إلى ميونخ، حيث خسر النادي الملكي أمام بايرن ميونخ بنتيجة (4-3) في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2026 يوم الأربعاء الماضي.

غياب مستمر وقلق في "الفالديبيباس"

أوضحت صحيفة أس الإسبانية أن معاناة اللاعب بدأت يوم الاثنين الماضي، حيث اضطر لمغادرة التدريبات ولم يتمكن من العودة للمشاركة مع زملائه منذ ذلك الحين. وبناء على حالته الحالية، تأكد غياب أسينسيو عن مباراة "الميرينغي" المقبلة ضد ديبورتيفو ألافيس يوم الثلاثاء المقبل.

وتثير هذه الحالة قلقا داخل الطاقم الطبي للنادي الملكي، خاصة أنها المرة الرابعة هذا الموسم التي يغيب فيها اللاعب لأسباب تتعلق بأمراض فيروسية أو هضمية، حيث سبق أن غاب عن رحلة "مونتيليفي" في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للسبب ذاته.

وتذكر هذه الحادثة بما تعرض له النجم الفرنسي كيليان مبابي خلال كأس العالم للأندية الأخيرة، حين نُقل إلى مستشفى في ميامي جراء عدوى مشابهة أدت لفقدانه الكثير من الوزن، مما يشير إلى انتشار فيروسات "كامنة" قد تؤثر في جاهزية نجوم الفريق".