أربعة أندية تتنافس في الدوحة للوصول إلى نهائي أبطال الخليج

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الخليجية غدا الأحد إلى الدوحة، التي تستضيف مواجهتي الدور قبل النهائي من دوري أبطال الخليج للأندية، في أمسية مرتقبة تجمع أربعة من أبرز أندية المنطقة الباحثة عن بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية المقررة يوم 23 أبريل/نيسان الجاري.

ويحتضن ملعب خليفة الدولي المواجهة الأولى التي تجمع بين الشباب السعودي وزاخو العراقي، فيما يستضيف ملعب أحمد بن علي المباراة الثانية التي تجمع بين الريان القطري والقادسية الكويتي، في مواجهتين تبدوان مفتوحتين على جميع الاحتمالات في ظل تقارب المستويات الفنية والطموحات الكبيرة لدى الفرق الأربعة.

وكان الاتحاد الخليجي لكرة القدم اعتمد العاصمة القطرية لاستضافة الأدوار النهائية من البطولة بعد دراسة طلبات الاستضافة المقدمة من ثلاثة أندية، حيث وقع الاختيار على ملعبي أحمد بن علي وخليفة الدولي لاحتضان مباريات الدور قبل النهائي والنهائي، بالتنسيق مع لجنة المسابقات وإدارة التسويق، على أن تختتم المنافسة بإقامة المباراة النهائية يوم 23 أبريل/نيسان على ملعب أحمد بن علي.

الريان بطموحات كبيرة

ويدخل الريان القطري مواجهة القادسية الكويتي بطموحات كبيرة لمواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم، خاصة بعد أن نجح الفريق في تصدر المجموعة الثانية دون أن يتلقى أي خسارة، بعدما جمع 12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على اللقب.

كما يعيش الفريق حالة معنوية مرتفعة عقب تتويجه مؤخرا بلقب كأس "كيو إس إل" بعد فوزه على معيذر في المباراة النهائية بهدفين نظيفين، وهو ما يمنح لاعبيه دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة.

ويعول المدرب الإسباني فيسنتي مورينو على الحالة الفنية المميزة التي يقدمها الفريق خلال هذه المرحلة من الموسم، حيث يسعى إلى استثمار الانسجام الكبير بين اللاعبين والتركيز على تجاوز عقبة القادسية والاقتراب خطوة جديدة من منصة التتويج.

ويقود المهاجم البرازيلي روجر جديش طموحات الفريق القطري في البطولة، خاصة في ظل تألقه اللافت وتصدره قائمة هدافي الدوري القطري، إلى جانب الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي يواصل تقديم مستويات قوية خلال المباريات الأخيرة، ما يمنح الريان قوة هجومية كبيرة في مواجهة منافس يمتلك بدوره خبرة طويلة في البطولة.

القادسية يعول على الخبرة

في المقابل، يسعى القادسية الكويتي إلى استثمار خبرته في البطولة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، بعدما نجح في التأهل إلى قبل النهائي بحلوله ثانيا في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وخسارتين، خلف زاخو العراقي المتصدر.

ويدخل الفريق الكويتي المواجهة بثقة كبيرة بعد فوزه الحاسم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وهو ما يمنحه دفعة معنوية إضافية قبل مواجهة الريان، خاصة أن القادسية يمتلك تاريخا مميزا في البطولات الخليجية ويأمل في العودة إلى منصات التتويج عبر بوابة البطولة الحالية.

الشباب ضد زاخو

أما المواجهة الثانية التي يحتضنها ملعب خليفة الدولي، فتجمع بين الشباب السعودي وزاخو العراقي حامل اللقب، في لقاء يحمل طابعا تنافسيا خاصا بين فريقين يطمحان إلى بلوغ النهائي.

ويدخل زاخو المباراة بثقة كبيرة بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من ست مباريات، حقق خلالها أربعة انتصارات وتعادلا واحدا مقابل خسارة واحدة، مقدما مستويات قوية تؤكد طموحه في الحفاظ على اللقب ومواصلة الحضور اللافت للأندية العراقية في البطولة.

ويعتمد الفريق العراقي على التنظيم الدفاعي والانطلاقات الهجومية السريعة، إلى جانب الروح الجماعية التي ميزت أداءه في دور المجموعات، وهو ما يجعله منافسا قويا في هذه المرحلة الحاسمة.

في المقابل، تأهل الشباب السعودي إلى قبل النهائي بصعوبة بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، جمعها من فوز وأربعة تعادلات وخسارة في أربع مواجهات، لكنه نجح في استعادة توازنه تدريجيا خلال الجولات الأخيرة، وهو ما يمنحه الثقة قبل مواجهة حامل اللقب.

ويأمل الفريق السعودي في تقديم أداء قوي يعكس إمكاناته الفنية، خاصة أنه يمتلك عناصر قادرة على صناعة الفارق في المباريات الكبيرة، ما يزيد من صعوبة مهمة الفريق العراقي.