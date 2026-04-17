هاري كين يدخل نادي "الخمسين" إلى جانب ميسي ورونالدو

في ليلة أوروبية استثنائية على ملعب “أليانز أرينا”، لم يكتفِ هاري كين بقيادة بايرن ميونخ لتجاوز عقبة ريال مدريد وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بل واصل كتابة التاريخ بأحرف من ذهب، بعدما أصبح سادس لاعب فقط في القرن الحادي والعشرين يسجل 50 هدفًا أو أكثر في موسم واحد ضمن الدوريات الخمسة الكبرى.

وبهذا الإنجاز، ينضم كين إلى قائمة نخبوية من الهدافين الذين بصموا على أرقام استثنائية منذ عام 2000، في موسم هجومي يُعد من بين الأفضل في مسيرته الاحترافية.

6. الإنجليزي هاري كين: بايرن ميونخ (2025-2026)

سجل قائد منتخب إنجلترا هدفه الخمسين في موسم 2025-2026 مع بايرن ميونخ في فوزهم 4-3 على ريال مدريد.

حقق كين هذا الإنجاز في مباراته رقم 42 فقط في الموسم. لم يسبق لأحد أن حقق هذا الإنجاز سوى ليونيل ميسي (40 مباراة مع برشلونة في موسم 2012-2013) بعدد مباريات أقل.

5-النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 2022-2023

اللاعب الوحيد من الدوري الإنجليزي الممتاز في هذه القائمة.

سجل هالاند 52 هدفًا في أول موسم له مع مانشستر سيتي، ليقود الفريق إلى الثلاثية التاريخية بتسجيله 36 هدفًا في الدوري (رقم قياسي) و16 هدفًا آخر في بطولات الكأس. وهو رقم لم يقترب منه منذ ذلك الحين.

4- الأوروغوياني لويس سواريز (برشلونة): 2015-2016

لم يكن سواريز مجرد هداف، بل كان أول لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يتصدر قائمتي الهدافين والأكثر صناعة للأهداف في نفس الموسم، حيث سجل 40 هدفاً وصنع 16 في الليغا وحدها.

3-البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 2019-2020 و2021-2022

كان المهاجم نجم بايرن ميونخ عندما حقق الفريق الثلاثية الثانية في موسم 2019-2020، وهو الموسم الذي سجل فيه أفضل رقم في مسيرته بـ 55 هدفًا في جميع المسابقات.

في الموسم التالي، حطم الرقم القياسي المسجل باسم غيرد مولر بتسجيله 41 هدفًا في الدوري الألماني، لكن المفاجأة أنه لم يتمكن من الوصول إلى 50 هدفًا في جميع المسابقات في ذلك العام.

إلا أنه عاد بقوة في موسمه الأخير مع بايرن، مودعًا الفريق بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي و50 هدفًا في جميع المسابقات.

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد): 6 مواسم

2010-11، 2011-12، 2012-13، 2013-14، 2014-15، 2015-16

بعد أن أصبح رونالدو أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد صيف 2009، سجل 33 هدفًا في جميع المسابقات، في موسم مخيب للآمال لم يحقق فيه أي لقب.

بعد ذلك الموسم الأول، لم ينظر إلى الوراء، مسجلاً 50 هدفًا أو أكثر في ستة مواسم متتالية، وبلغ ذروته بتسجيل 61 هدفًا في موسم 2014-2015.

1-الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة): 6 مواسم

2010-11، 2011-12، 2012-13، 2014-15، 2016-17، 2018-19

(إعجاز 2011-2012): في ذلك الموسم، لم يسجل ميسي 73 هدفاً فحسب، بل قدم أيضاً 29 تمريرة حاسمة، مما يعني أنه ساهم بـ 102 هدف في موسم واحد، وهو رقم لم يقترب منه أي لاعب في تاريخ كرة القدم الحديثة.