هاري كين يدخل نادي "الخمسين" إلى جانب ميسي ورونالدو

هاري كين المتوهج مع نادي بايرن ميونيخ الألماني (الفرنسية)
Published On 17/4/2026

في ليلة أوروبية استثنائية على ملعب “أليانز أرينا”، لم يكتفِ هاري كين بقيادة بايرن ميونخ لتجاوز عقبة ريال مدريد وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بل واصل كتابة التاريخ بأحرف من ذهب، بعدما أصبح سادس لاعب فقط في القرن الحادي والعشرين يسجل 50 هدفًا أو أكثر في موسم واحد ضمن الدوريات الخمسة الكبرى.

وبهذا الإنجاز، ينضم كين إلى قائمة نخبوية من الهدافين الذين بصموا على أرقام استثنائية منذ عام 2000، في موسم هجومي يُعد من بين الأفضل في مسيرته الاحترافية.

6. الإنجليزي هاري كين: بايرن ميونخ (2025-2026)

سجل قائد منتخب إنجلترا هدفه الخمسين في موسم 2025-2026 مع بايرن ميونخ في فوزهم 4-3 على ريال مدريد.

حقق كين هذا الإنجاز في مباراته رقم 42 فقط في الموسم. لم يسبق لأحد أن حقق هذا الإنجاز سوى ليونيل ميسي (40 مباراة مع برشلونة في موسم 2012-2013) بعدد مباريات أقل.

5-النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 2022-2023
اللاعب الوحيد من الدوري الإنجليزي الممتاز في هذه القائمة.

سجل هالاند 52 هدفًا في أول موسم له مع مانشستر سيتي، ليقود الفريق إلى الثلاثية التاريخية بتسجيله 36 هدفًا في الدوري (رقم قياسي) و16 هدفًا آخر في بطولات الكأس. وهو رقم لم يقترب منه منذ ذلك الحين.

Soccer Football - FA Cup - Quarter Final - Manchester City v Liverpool - Etihad Stadium, Manchester, Britain - April 4, 2026 Manchester City's Erling Haaland celebrates after Antoine Semenyo scores their third goal REUTERS/Phil Noble
إيرلينغ هالاند سجل 52 هدفا في موسم 2022-2023 مع مانشستر سيتي (رويترز)

4- الأوروغوياني لويس سواريز (برشلونة): 2015-2016
لم يكن سواريز مجرد هداف، بل كان أول لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يتصدر قائمتي الهدافين والأكثر صناعة للأهداف في نفس الموسم، حيث سجل 40 هدفاً وصنع 16 في الليغا وحدها.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - JANUARY 09: Luis Suarez of Barcelona reacts to a referee's decision during the Supercopa de Espana Semi-Final match between FC Barcelona and Club Atletico de Madrid at King Abdullah Sports City on January 09, 2020 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Francois Nel/Getty Images)
لويس سواريز سجل أكثر من 50 هدفا في موسم 2015-2016 (غيتي)

3-البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 2019-2020 و2021-2022

كان المهاجم نجم بايرن ميونخ عندما حقق الفريق الثلاثية الثانية في موسم 2019-2020، وهو الموسم الذي سجل فيه أفضل رقم في مسيرته بـ 55 هدفًا في جميع المسابقات.

في الموسم التالي، حطم الرقم القياسي المسجل باسم غيرد مولر بتسجيله 41 هدفًا في الدوري الألماني، لكن المفاجأة أنه لم يتمكن من الوصول إلى 50 هدفًا في جميع المسابقات في ذلك العام.

إلا أنه عاد بقوة في موسمه الأخير مع بايرن، مودعًا الفريق بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي و50 هدفًا في جميع المسابقات.

FC Bayern München v VfL Wolfsburg - Bundesliga
ليفاندوفسكي أحرز أكثر من 50 هدفا في موسمي 2019-2020 و2021-2022 مع بايرن (غيتي)

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد): 6 مواسم
2010-11، 2011-12، 2012-13، 2013-14، 2014-15، 2015-16

بعد أن أصبح رونالدو أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد صيف 2009، سجل 33 هدفًا في جميع المسابقات، في موسم مخيب للآمال لم يحقق فيه أي لقب.

بعد ذلك الموسم الأول، لم ينظر إلى الوراء، مسجلاً 50 هدفًا أو أكثر في ستة مواسم متتالية، وبلغ ذروته بتسجيل 61 هدفًا في موسم 2014-2015.

MADRID, SPAIN - OCTOBER 17: Cristiano Ronaldo of Real Madrid celebrates scoring his sides first goal during the UEFA Champions League group H match between Real Madrid and Tottenham Hotspur at Estadio Santiago Bernabeu on October 17, 2017 in Madrid, Spain. (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)
رونالدو سجل 50 هدفا أو أكثر في 6 مواسم متتالية مع ريال مدريد (غيتي)

1-الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة): 6 مواسم

2010-11، 2011-12، 2012-13، 2014-15، 2016-17، 2018-19

(إعجاز 2011-2012): في ذلك الموسم، لم يسجل ميسي 73 هدفاً فحسب، بل قدم أيضاً 29 تمريرة حاسمة، مما يعني أنه ساهم بـ 102 هدف في موسم واحد، وهو رقم لم يقترب منه أي لاعب في تاريخ كرة القدم الحديثة.

ميسي بلغ حاجز الـ50 هدف وتجاوزه في 6 مواسم (رويترز)
المصدر: الصحافة البريطانية
