بعد الاخفاقات المتتالية.. نصيحة هنري لبرشلونة للفوز بدوري الأبطال

نصح النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري إدارة برشلونة بالعمل على تعزيز الدفاع بصفقات قوية، إذا ما أراد الفريق تحقيق البطولات على الصعيد الأوروبي خلال السنوات المقبلة.

وودع برشلونة أمس مسابقة دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي بخسارته أمام مواطنه أتلتيكو مدريد 2-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وخلالهما ارتكب المدافعون أخطاء فادحة تسببت في طرد اثنين منهم كما استقبل الفريق أهدافا كان من الممكن تفاديها.

نصيحة هنري لبرشلونة

وقال هنري خلال ظهوره بشبكة "سي بي إس" (CBS) الأمريكية بعد موقعة الإياب "يحتاج برشلونة بشدة إلى مدافعين من الطراز الرفيع. يمكننا إلقاء اللوم على الحكم طوال الليل لكن يجب أن ننتقد أنفسنا فهناك العديد من الجوانب التي تحتاج إلى تحسن".

وأضاف "يجب عليهم القيام بذلك. إذا لم يتغير شيء فسيظل برشلونة على الوضع نفسه لعشر سنوات قادمة، وهذا أمر مؤسف".

وانتقد هنري الذي سبق ارتداء قميص برشلونة 3 مواسم في الفترة بين عامي 2007 و2010، اللعب بخط دفاعي متقدم، مؤكدا أن ذلك لا يتماشى مع المنافسة على أعلى مستوى في دوري الأبطال.

وأوضح "اللعب بخط دفاع متقدم في مثل هذه المباريات الأوروبية الكبرى وبهذا النهج الدفاعي يجعل الأمور أكثر تعقيدا. أقول منذ عامين إن برشلونة تمنح الخصوم فرصا حتى عندما تسيطر على المباراة، بهذه الطريقة يصبح من الصعب جدا تجاوز الأدوار الإقصائية".

وأكد مجددا أن "هذا الفريق يحتاج بشكل عاجل إلى قلوب دفاع من النخبة في الموسم المقبل. ما حدث للفريق ليس مجرد ليلة سيئة، بل مشكلة هيكلية تتطلب معالجة فورية".

هنري يشيد بلامين جمال

وفي الوقت نفسه كال هنري عبارات المديح على المستوى الكبير الذي قدمه الشاب لامين جمال جوهرة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، مؤكدا أنه "الركيزة التي يجب أن يُبنى عليها مستقبل الفريق".

وقال هنري "لامين في سن 18 عاما يتحمل ضغوط التوقعات، هذا الفتى لا يمكن إيقافه في بعض اللحظات، طريقته في استقبال الكرة في المساحات الضيقة، شجاعته في طلبها حتى عند التأخر في النتيجة، وجودة قراراته. هذا أمر مميز، مميز جدا".

وختم "لقد جعل أتلتيكو تدخل في حالة ذعر كلما لمس الكرة. كان من الواضح أن اللاعبين الأكثر خبرة يتجهون إليه اثنين ضد واحد، ومع ذلك استمر في صناعة الفرص من لا شيء. لقطات تذكرك لماذا أحببنا هذه الرياضة. كل الاحترام لهذا الفتى، احترام كبير جدا".

