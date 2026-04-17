مانشستر سيتي يستدرج أرسنال في مواجهة تحديد مصير اللقب

يستضيف ملعب "الاتحاد" المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وضيفه أرسنال، بعد غد الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ33 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المتوقع أن تحدد المباراة شكل المنافسة على لقب البطولة العريقة خلال الأسابيع المقبلة، حيث لا يزال كل فريق يمتلك مصيره حتى الآن.

ويتربع أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003-2004، على قمة الترتيب حاليا برصيد 70 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط على أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة.

مباراة الحسم

وبينما سيكون التعادل جيدا للغاية بالنسبة لأرسنال، حيث سيعزز كثيرا من حظوظه في الفوز بالبطولة هذا الموسم، فإن مانشستر سيتي يدخل اللقاء تحت شعار "لا بديل عن الفوز".

ويدرك فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، الذي يخوض المباراة على ملعبه وأمام جماهيره، أن هذه المواجهة بمثابة الفرصة الأخيرة بالنسبة له إذا أراد لاعبوه الوقوف على منصة التتويج مجددا، بعدما ضيعوا اللقب في الموسم الماضي لمصلحة ليفربول.

ويتمتع مانشستر سيتي بزخم قوي بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية بمختلف المسابقات، دون أن تستقبل شباكه أي هدف، حيث تغلب 2 – صفر على أرسنال في نهائي كأس الرابطة، على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن، و4 – صفر على ليفربول بدور الثمانية لكأس إنجلترا، و3 – صفر على تشلسي بالدوري الإنجليزي.

أما أرسنال، فتبدو نتائجه متذبذبة إلى حد بعيد في الفترة الأخيرة، حيث تلقى خسارة مباغتة 1 – 2 أمام ضيفه بورنموث في لقائه الأخيرة بالدوري لكنه حصل على قوة دفع جيدة للغاية، بعد تأهله للنسخة الثانية على التوالي لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل أرسنال بدون أهداف مع ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي، أول أمس الأربعاء، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية، التي يحلم بالفوز بها لأول مرة في تاريخه، ليحجز مقعدا في المربع الذهبي، مستفيدا من فوزه ذهابا 1 – صفر في العاصمة البرتغالية لشبونة.

إعلان

ورغم الصعود ومواصلة المشوار بدوري الأبطال، فإن الظهور الباهت للاعبي أرسنال أمام سبورتينغ لشبونة، ربما أثار قلق محبيه قبل مواجهة مانشستر سيتي الحاسمة.

السيتي يبحث عن الفوز

ويبحث مانشستر سيتي عن تحقيق فوزه الأول على أرسنال بالدوري الإنجليزي منذ ثلاثة أعوام تقريبا، حيث يعود آخر انتصار له على الفريق الملقب بـ(المدفعجية) في المسابقة إلى 26 أبريل/نيسان 2023، حيث تغلب 4 – 1 على منافسه بملعب (الاتحاد).

ومنذ ذلك الحين، لم يعرف أرسنال طعم الخسارة أمام مانشستر سيتي في البطولة، حيث حقق فوزين، وفرض التعادل نفسه على 3 لقاءات، خلال المواجهات الخمس الأخيرة التي أقيمت بينهما بالمسابقة.

غوارديولا يحذر

وبعدما قلص مانشستر سيتي الفارق مع أرسنال، عقب فوزه الثمين والكبير على تشلسي في المرحلة الماضية، شدد غوارديولا على صعوبة مواجهة أرسنال، رغم التراجع النسبي في نتائجه مؤخرا.

وقال "سنواجه فريقا خسر في ثلاث مباريات فقط من أصل 50 لقاء، ولم يخسر أي مواجهة في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف مدرب سيتي "في نهائي كأس الرابطة، كنا الفريق الأقل حظا للفوز. لا يوجد شخص واحد في هذا البلد يراهن بجنيه إسترليني واحد على أننا سنكون أفضل بكثير. ربما الوضع الآن مختلف قليلا".

وشدد غوارديولا "أكن احتراما كبيرا لأرسنال، لما حققوه في السنوات القليلة الماضية. أعرف المدرب واللاعبين، وأعلم جودتهم، وكيف ينافسون في جميع الظروف، وهذا هو التحدي الأكبر الذي يواجهنا. هناك بعض المشاكل التكتيكية، وربما سنجري بعض التعديلات".

وأكد غوارديولا "لقد كانوا أفضل فريق في هذا البلد، وفي أوروبا، حتى الآن. الفوز على أرسنال مرة واحدة أمر في غاية الصعوبة، فما بالك بالفوز عليهم مرتين في غضون أسابيع قليلة؟ ينبغي علينا أن نرتاح ونستعد بقوة".

واختتم غوارديولا حديثه قائلا "أود أن أقول لجماهير مانشستر سيتي: احترموا أرسنال كثيرا، فهو فريق استثنائي. انضموا إلينا منذ اللحظة الأولى لأن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم".

طموح أرتيتا

من جانبه، يأمل الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، في البناء على تأهل فريقه للمربع الذهبي لأبطال أوروبا، حيث قال عقب تحقيقه هذا الإنجاز إن هذا سيمثل دفعة معنوية هائلة لفريقه أمام مانشستر سيتي.

وأضاف ردا على سؤال حول ما إذا كانت هذه النتيجة ستشكل نقطة انطلاق لمواجهتهم مع فريق جوارديولا بالقول: "بالتأكيد. إننا نعيش الآن لحظة تاريخية. أن نكون ضمن هذه الفرق الأربعة (في قبل النهائي) إنجاز عظيم. إنها ليلة رائعة".

وتابع "أنا سعيد للغاية لجميع أفراد فريقنا. نحن نخطو خطوات لم يشهدها هذا النادي منذ 140 عاما (الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في نسختين متتاليتين)".