لم يعد لاعبو الجناح في كرة القدم الحديثة مجرد عناصر للسرعة والانطلاق، بل تحوّلوا إلى "غرف عمليات" حقيقية يُصنع فيها الفارق، ويُدار منها إيقاع المباريات، بل وتُحسم عبرها البطولات.

في عام 2026، نقف أمام جيل جديد من لاعبي الجناح أعاد تعريف هذا المركز، كاسرًا القوالب الكلاسيكية، ليجمع بين سحر الموهبة الفطرية في المراوغة والانضباط التكتيكي الصارم، في مزيج نادر يعكس تطور اللعبة.

وبين النضج المبكر الذي يقدمه لامين جمال، والفعالية الهجومية اللافتة لمايكل ، تتشكل ملامح قائمة "العشرة الكبار"، التي تعكس صراعًا حقيقيًا بين مدارس كروية متعددة؛ فمنهم من يجسّد المهارة الخالصة القادرة على حسم المواجهات الفردية، ومنهم من تطور ليصبح محركًا هجوميًا متكاملًا، يربط الخطوط ويصنع الفارق بالأرقام والحضور.

تاليا قائمة أفضل 10 أجنحة في العالم حاليا:

10. ديزيريه دوي (باريس سان جيرمان): يتميز بالجرأة الكبيرة في المواجهات المباشرة والقدرة على التسجيل من مسافات بعيدة.

9. أنطوان سيمينيو (مانشستر سيتي): سلاح بيب غوارديولا الجديد؛ يمتاز بالذكاء في التمركز والمرونة التكتيكية التي تسمح له بشغل عدة مراكز هجومية.

8. يان ديوماندي (لايبزيغ): الموهبة التي تفرض نفسها عبر القوة البدنية الهائلة والقدرة على الفوز بالالتحامات الثنائية في الثلث الأخير.

7. فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): أسرع جناح في العالم في التحولات؛ يعتمد على الانفجار البدني والمراوغات الطولية لضرب التكتلات الدفاعية.

6. خفيتشا كفاراتسخيليا (سان جيرمان): جمع بين مهارات صانع الألعاب والجناح الكلاسيكي؛ يمتاز برؤية ثاقبة للملعب وقدرة عالية على الاختراق من العمق.

5. لويس دياز (بايرن ميونخ): "القطار الكولومبي" المنتقل من ليفربول؛ يبرز بلمسته الأخيرة الحاسمة ومساهمته في أكثر من 35 هدفاً هذا الموسم.

4. رافينيا (برشلونة): المحارب الذي يربط خطوط الفريق؛ يمتاز بمعدل ضغط عالي وقدرة استثنائية على خلق الفرص المحققة من أنصاف المساحات.

3. عثمان ديمبيلي (سان جيرمان): حامل "الكرة الذهبية"، يتميز بسرعته وقدرته الفريدة على اللعب بكلتا القدمين.

2. مايكل أوليس (بايرن ميونخ): المحرك الرئيسي لكريستال بالاس سابقاً والبايرن حالياً؛ يتميز بدقة عرضياته القاتلة وحسمه في الكرات الثابتة.

1. لامين جمال (برشلونة): عبقري المراوغة الذي تخطى 100 مساهمة تهديفية؛ يمتلك قدرة نادرة على التحكم في إيقاع المباريات الكبرى رغم صغر سنه.