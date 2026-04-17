قبل قمة سان جيرمان وليون.. الداخلية الفرنسية تصدر قرارا صادما للمشجعين

منع مشجعو ليون من التنقل الأحد إلى منطقة إيل-دو-فرانس بمناسبة مباراة فريقهم ضد مضيفه باريس سان جرمان ضمن المرحلة الـ30من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك بموجب قرار صادر عن وزارة الداخلية نشر الجمعة في الجريدة الرسمية.

وبرّرت الوزارة قرارها بـ"السلوك العنيف لبعض المشجعين"، سواء من جانب أنصار باريس سان جرمان أو ليون، وبالاشتباكات المتكررة، إضافة إلى مخاطر "الإصابات أو الأضرار" الناتجة عن رمي المفرقعات.

وبناء عليه، سيحظر الأحد أي تنقل بين إقليم الرون ومنطقة إيل-دو-فرانس على "كل شخص يدعي صفة مشجع لنادي أولمبيك ليون أو يتصرف على هذا الأساس".

كما أشار القرار إلى "العداء" بين مشجعي سان جرمان وليون، حيث إن العلاقات بينهما "مشحونة بالعدائية منذ سنوات طويلة جدا"، معددا العديد من الحوادث التي تورط فيها مشجعون لليون أو سان جرمان خلال الأشهر الأخيرة.

سوابق

في مطلع مارس/آذار، اندلعت اشتباكات بين مشجعين في مدينة فيغو الإسبانية قبل ساعات من مباراة سلتا فيغو وليون في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، وأسفرت عن إصابات طفيفة.

وقبيل مباراة ليون مع نادي يونغ بويز برن السويسري في 22 يناير/كانون الثاني في الجولة السابعة من دور المجموعة الموحدة للمسابقة ذاتها، "عثر على أسلحة بيضاء وكذلك على وسائل حماية تستخدم في رياضات قتالية داخل مركبات كانت تنقل مشجعين لليون"، حسب ما أوضح القرار.

واعتبرت وزارة الداخلية أن لا الطوق الأمني المفروض حول ملعب بارك دي برانس ولا حشد قوات الأمن "يمكن أن يكونا كافيين لمنع هذه المخاطر".

وخسر ليون، خامس الترتيب برصيد 51 نقطة، مواجهاته الخمس الأخيرة أمام باريس سان جرمان، متصدر الدوري برصيد 63 نقطة.