تشيلسي يحصن نجم خط وسطه بعقد طويل

وقع مويسيس كايسيدو عقدا جديدا لمدة سبع سنوات مع تشيلسي، في خطوة تعكس ثقة النادي الإنجليزي الكبيرة في إمكانية خط وسطه.

واتفق اللاعب الدولي الإكوادوري، الذي انتقل إلى ستامفورد بريدج من برايتون عام 2023 مقابل (156 مليون دولارأمريكي)، وهو رقم قياسي بريطاني آنذاك، على شروط محسنة تبقيه في النادي

حتى عام 2033، وتجعله من بين أعلى اللاعبين أجرا في النادي.

ويعد كايسيدو، الذي شارك في 140 مباراة في جميع المسابقات، عنصرا أساسيا في خطة النادي طويلة الأمد، وتمثل خطوة تجديد عقده ثاني إضافة قوية للفريق في الأسابيع الأخيرة، بعد تجديد القائد ريس جيمس عقده في مارس/آذار.

وقال كايسيدو لموقع تشيلسي الرسمي: "أنا سعيد للغاية بتمديد عقدي مع تشيلسي". أؤمن بهذا الفريق، بهذا النادي، وأعلم أننا نسير في الاتجاه الصحيح. لقد بدأنا للتو معا".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): " لا يزال أمامنا الكثير لنحققه، وأنا متعطش للتطور يوما بعد يوم. أريد الفوز بالمزيد من الألقاب مع تشيلسي، وأن أبذل قصارى جهدي من أجل هذا النادي وجماهيره."

وتابع: "لقد استمتعنا ببعض الأوقات الرائعة معا، وحلمي أن أصبح أسطورة في تشيلسي، وسأعمل بكل ما أوتيت من قوة لتحقيق ذلك."