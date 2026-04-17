تشيلسي يحصن نجم خط وسطه بعقد طويل

BRENTFORD, ENGLAND - SEPTEMBER 13: Moises Caicedo of Chelsea celebrates scoring his team's second goal with teammates Alejandro Garnacho, Enzo Fernandez and Cole Palmer during the Premier League match between Brentford and Chelsea at Gtech Community Stadium on September 13, 2025 in Brentford, England. (Photo by Harry Murphy/Getty Images)
غارناتشو، إنزو فيرنانديز وكايسيدو وكول بالمر خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز (غيتي)
Published On 17/4/2026

وقع مويسيس كايسيدو عقدا جديدا لمدة سبع سنوات مع تشيلسي، في خطوة تعكس ثقة النادي الإنجليزي الكبيرة في إمكانية خط وسطه.

واتفق اللاعب الدولي الإكوادوري، الذي انتقل إلى ستامفورد بريدج من برايتون عام 2023 مقابل (156 مليون دولارأمريكي)، وهو رقم قياسي بريطاني آنذاك، على شروط محسنة تبقيه في النادي
حتى عام 2033، وتجعله من بين أعلى اللاعبين أجرا في النادي.

ويعد كايسيدو، الذي شارك في 140 مباراة في جميع المسابقات، عنصرا أساسيا في خطة النادي طويلة الأمد، وتمثل خطوة تجديد عقده ثاني إضافة قوية للفريق في الأسابيع الأخيرة، بعد تجديد القائد ريس جيمس عقده في مارس/آذار.

وقال كايسيدو لموقع تشيلسي الرسمي: "أنا سعيد للغاية بتمديد عقدي مع تشيلسي". أؤمن بهذا الفريق، بهذا النادي، وأعلم أننا نسير في الاتجاه الصحيح. لقد بدأنا للتو معا".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): " لا يزال أمامنا الكثير لنحققه، وأنا متعطش للتطور يوما بعد يوم. أريد الفوز بالمزيد من الألقاب مع تشيلسي، وأن أبذل قصارى جهدي من أجل هذا النادي وجماهيره."

وتابع: "لقد استمتعنا ببعض الأوقات الرائعة معا، وحلمي أن أصبح أسطورة في تشيلسي، وسأعمل بكل ما أوتيت من قوة لتحقيق ذلك."

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
