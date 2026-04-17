برشلونة يخطط لتمديد عقد فليك

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الجمعة، أن نادي برشلونة، متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، يخطط لتمديد عقد مدربه هانسي فليك.

وبحسب التقرير، سيقدم برشلونة لفليك عرضا يمتد حتى يونيو/حزيران 2028 مع خيار التمديد لعام إضافي، علما بأن عقده الحالي من المقرر أن ينتهي في الشهر نفسه من عام 2027.

وأشار التقرير إلى وجود اتفاق شفهي بين الطرفين، لكن فليك لا يرى أن الوقت مناسب لمناقشة عقده الجديد.

ووفقا للصحيفة الكتالونية، يعتقد فليك (61 عاما)، أن برشلونة سيكون النادي الأخير في مسيرته الكروية، كما أنه لا يرغب في الالتزام بعقد طويل الأمد.

وانضم فليك إلى برشلونة في يوليو/تموز عام 2024، وفاز معه بلقب الدوريالإسباني الموسم الماضي. ويقترب الفريق حاليا من الدفاع عن لقبه المحلي بنجاح، حيث يتربع على قمة الترتيب حاليا، بفارق 9 نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد، مع تبقي 7 مباريات على نهاية الموسم.