بديل ليفاندوفسكي.. برشلونة يبدأ تحركاته لضم "العملاق النرويجي"

كشفت صحفية ماركا الإسبانية أن نادي برشلونة عاد مجددًا إلى البحث عن مهاجم جديد لتدعيم صفوفه عبر بوابة أتلتيكو مدريد، حيث برز اسم النرويجي ألكسندر سورلوث كأحد الخيارات المطروحة لتعويض إمكانية رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وبحسب الصحفي ماتيو موريتو، فقد تقدم برشلونة بطلب "استفسار رسمي" حول وضعية سورلوث، في إطار مساعيه لإيجاد بديل هجومي مناسب للبولندي المخضرم.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 تشيلسي يحصن نجم خط وسطه بعقد طويل

تشيلسي يحصن نجم خط وسطه بعقد طويل list 2 of 2 بالفيديو.. غاسبيريني ينهار باكيا خلال مؤتمر صحفي لنادي روما end of list

وتشير التقارير إلى أن إدارة برشلونة ترى في مهاجم أتلتيكو مدريد خيارًا مناسبًا نظرًا لتشابه أسلوبه مع ليفاندوفسكي، إضافة إلى اقتناعها بقدرته على التأقلم سريعًا مع أسلوب المدرب هانسي فليك.

وكان اسم الأرجنتيني خوليان ألفاريز المنتمي أيضا لأتلتيكو قد تصدّر في وقت سابق قائمة اهتمامات برشلونة الهجومية، إلا أن سورلوث دخل بدوره ضمن دائرة الاهتمام مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية.

يُعد سورلوث أحد أبرز المهاجمين في الدوري الإسباني، حيث يتميز بطول فارع (1.95 متر) وقوة بدنية كبيرة وقدرة تهديفية عالية، خاصة بالقدم اليسرى وبالرأس.

ويقدم المهاجم النرويجي موسمًا لافتًا، حيث سجل 10 أهداف في الدوري الإسباني و6 أهداف في دوري أبطال أوروبا، كما سبق له التسجيل في شباك برشلونة، في أكثر من مناسبة، من بينها ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال هذا الموسم.