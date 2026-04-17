الكمبيوتر العملاق يتوقع هوية الصاعدين إلى البريميرليغ

يقترب نادي كوفنتري سيتي من حسم بطاقة الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أربع جولات فقط من نهاية الدوري، فيما يشتد الصراع خلفه بين عدة أندية تتنافس على المقعد الثاني المؤهل مباشرة، وذلك وفقًا لتوقعات الكمبيوتر العملاق لشركة "أوبتا".

وبات كوفنتري على بعد خطوة واحدة من العودة إلى دوري الأضواء، إذ يكفيه تفادي الهزيمة أمام بلاكبيرن روفرز، اليوم الجمعة، لضمان الصعود رسميًا. ويقدم فريق المدرب فرانك لامبارد موسمًا استثنائيًا، يجعله مرشحًا قويًا لإنهاء غياب دام قرابة 25 عامًا عن البريميرليغ.

صراع محتدم خلف المتصدر

خلف كوفنتري سيتي، يبدو الصراع على بطاقة الصعود الثانية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مفتوحًا على أشده، في سباق لا يعرف الاستقرار حتى الآن. فالفارق لا يتجاوز ثلاث نقاط فقط بين إيبسويتش تاون صاحب المركز الثاني وميدلسبره في المركز الخامس، ما يعكس تقاربًا كبيرًا في المستوى ويجعل كل جولة قادرة على قلب جدول الترتيب بالكامل.

إيبسويتش.. الأوفر حظًا

أهدر إيبسويتش تاون فرصة مهمة لتعزيز موقعه في المركز الثاني بعد خسارته أمام بورتسموث بنتيجة (0-2)، لكنه لا يزال يحتفظ برصيده عند 75 نقطة، مع مباراة مؤجلة تمنحه أفضلية نسبية في سباق الصعود.

ورغم صعوبة جدول مبارياته المتبقية، يظل الفريق مرشحًا بقوة للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تمنحه توقعات الحاسوب العملاق لشركة “أوبتا” نسبة 71.9% لإنهاء الموسم في أحد المركزين المؤهلين مباشرة.

ميلوول.. مفاجأة الموسم

يواصل ميلوول تقديم موسم لافت في دوري التشامبيونشيب، حيث يحتل المركز الثالث بفارق نقطتين فقط عن إيبسويتش تاون، في سباق متقارب على بطاقات الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. ويُعد الفريق الوحيد بين أصحاب المراكز الستة الأولى الذي لم يسبق له اللعب في البريميرليغ، ما يضفي على موسمه طابعًا تاريخيًا خاصًا.

ورغم قوة المنافسة، يستفيد ميلوول نسبيًا من جدول مباريات يبدو أقل صعوبة مقارنة ببعض منافسيه المباشرين، وهو ما يبقي على آماله قائمة في المراحل الحاسمة. ووفقًا لتوقعات الحاسوب العملاق لشركة "أوبتا"، يمتلك الفريق فرصة تبلغ 11.4% لإنهاء الموسم في المركز الثاني وخطف بطاقة الصعود المباشر.

ساوثهامبتون.. زخم قوي وحظوظ محدودة

يُعد ساوثهامبتون الفريق الأكثر تألقًا في الفترة الأخيرة، بعدما حقق 12 انتصارًا في آخر 15 مباراة.

رغم هذا الزخم، فإن ازدحام جدول مبارياته، بما في ذلك نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي، قد يؤثر على حظوظه، التي لا تتجاوز 10% لاحتلال المركز الثاني بحسب توقعات الكمبيوتر العملاق.

ميدلسبره.. أمل قائم بشروط

لا يزال ميدلسبره حاضرًا في سباق المنافسة، لكن آماله في الصعود المباشر ترتبط بشكل كبير بتحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة المرتقبة أمام إيبسويتش تاون، والتي قد تكون حاسمة في رسم ملامح المرحلة الأخيرة من الموسم.

ورغم أن جدول مبارياته المتبقية يُعد أقل صعوبة نسبيًا مقارنة ببعض منافسيه، فإن حظوظه في خطف إحدى بطاقات الصعود المباشر تبقى محدودة، إذ تمنحه توقعات الحاسوب العملاق لشركة "أوبتا" نسبة لا تتجاوز 6.5%، ما يجعله أقرب في الحسابات إلى خوض ملحق الصعود (البلاي أوف) بدلًا من المراكز المباشرة.

فرص ضئيلة لبقية المنافسين

أما بقية المنافسين، فتبدو حظوظهم في الصعود المباشر شبه ضئيلة وفقًا لنماذج الحاسوب العملاق لشركة "أوبتا"، رغم استمرار بعضهم في دائرة المنافسة على مقاعد الملحق.

ويأتي هال سيتي في وضع صعب للغاية، إذ لا تتجاوز فرصه في الصعود المباشر 0.1%، رغم اقترابه من ضمان مقعد في ملحق التأهل.

في المقابل، يحتفظ ريكسهام بآمال محدودة نسبتها 12%، بينما تبلغ فرص ديربي كاونتي نحو 9.6%، في حين تبدو آمال نورويتش سيتي شبه متلاشية، مع نسبة لا تتجاوز 0.3% فقط، ما يعكس صعوبة مهمته في الأسابيع الحاسمة من الموسم.