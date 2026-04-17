البريميرليغ.. ماذا يحدث عندما يصطدم المتصدر بوصيفه في صراع اللقب؟

يشهد يوم الأحد 19 أبريل / نيسان حدثًا مثيرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل أرسنال المتصدر ضيفًا على مانشستر سيتي الوصيف، في مواجهة مباشرة سيكون لها تأثير كبير على سباق اللقب.

هذه المباراة تمثل الحالة التاسعة فقط في تاريخ البريميرليغ التي يلتقي فيها الأول والثاني في مرحلة متأخرة جدًا من الموسم (مع تبقي سبع مباريات كحد أقصى)، وبفارق لا يتجاوز ست نقاط، وفي وقت لا يزال فيه الصراع مفتوحًا على اللقب.

كما أنها المرة الأولى منذ عام 2014 التي يحدث فيها هذا السيناريو، رغم وجود مواجهات بين الأول والثاني في السنوات الأخيرة، لكنها لم تكن بهذه الحساسية الزمنية أو التقارب النقطي.

فعلى سبيل المثال، فوز سيتي 4-1 على أرسنال في أبريل 2023 كان مؤثرًا، لكنه جاء قبل ثماني جولات من النهاية، ما جعل الضغط أقل مقارنة بالمواجهة الحالية.

ماذا تقول الأرقام؟

عبر التاريخ، لم تتكرر هذه المواجهات المباشرة بين متصدّر الدوري ووصيفه في هذه المرحلة الحساسة من الموسم سوى ثماني مرات، وكانت نتائجها حاسمة في كثير من الأحيان، إذ ساهمت في رسم ملامح سباق اللقب، سواء بتعزيزه لصالح فريق أو قلب موازين المنافسة بالكامل.

1997: فوز مانشستر يونايتد على ليفربول 3-1 ومواصلة التتويج باللقب

توجه مانشستر يونايتد إلى ملعب أنفيلد وهو يتقدم بفارق نقطتين عن ليفربول، مع مباراة مؤجلة، وذلك في نهاية موسم 1996-1997.

كان الفريق في الصدارة قبل خمس جولات فقط من النهاية، لكنه تعرض لهزة بسيطة، بعد خسارته أمام سندرلاند وخسارته على أرضه أمام ديربي في الأسابيع التي سبقت هذه المواجهة.

أما ليفربول، فلم يكن في أفضل حالاته أيضًا، حيث سقط بهزيمة على أرضه أمام بطل الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، والذي واصل طريقه لاحقًا نحو التتويج باللقب الرابع وقتها.

2002: فوز أرسنال على مانشستر يونايتد 1-0 وحسم اللقب

دخل أرسنال هذه المباراة وهو في سلسلة من 11 انتصارًا متتاليًا، ودون أي هزيمة في 19 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما منحه أفضلية الزخم.

كان على مانشستر يونايتد الفوز ليحافظ على أي فرصة في ملاحقة أرسنال، لكنه لم ينجح في ذلك، لتنتهي آماله بعد خسارة خارج أرضه بهدفٍ وحيد سجله سيلفان ويلتورد في مباراة أنهت سباق اللقب للمدفعجية.

2003: تعادل أرسنال ويونايتد 2-2 قبل أن يخطف الأخير اللقب

دخل أرسنال هذه المباراة متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر مانشستر يونايتد، الذي كان يمر بسلسلة من 13 مباراة دون هزيمة مع امتلاكه مباراة مؤجلة. الفوز في قمة الترتيب كان سيمنح أرسنال السيطرة الكاملة، لكن التعادل كان قد يكون كافيًا أيضًا بفضل فارق الأهداف.

انتهت المباراة بالتعادل 2-2، ليبقى سباق اللقب في يد أرسنال، لكن رغم تتويجه في الموسم السابق، فقد الفريق نقاطًا أمام بولتون وليدز في مبارياته الأربع المتبقية، ليفتح الباب أمام يونايتد الذي استغل الفرصة وتُوّج باللقب.

2008: فوز تشيلسي على يونايتد 2-1 لكن الأخير تُوّج باللقب

كان تشيلسي في سلسلة 18 مباراة دون هزيمة، متأخرًا بثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد مع تبقي ثلاث مباريات فقط، رغم تفوق يونايتد بفارق الأهداف.

قدّم تشيلسي أداءً قويًا وحقق الفوز ليتساوى مع يونايتد في الصدارة، لكنه تعثر في الجولة الأخيرة، ليمنح اللقب ليونايتد.

2010: فوز تشيلسي على يونايتد 2-1 والتتويج باللقب

فصلت نقطة واحدة فقط بين الفريقين مع تبقي ست مباريات، ونجح تشيلسي في خطف الصدارة بعد فوز مهم في أولد ترافورد.

حافظ الفريق اللندني على تقدمه حتى نهاية الموسم، ليتوج باللقب بفارق نقطة واحدة فقط.

2011: فوز يونايتد على تشيلسي 2-1 والتتويج

دخل يونايتد المباراة متقدمًا بثلاث نقاط مع تبقي ثلاث جولات، واستضاف تشيلسي على ملعب أولد ترافورد.

نجح يونايتد في تحقيق الفوز 2-1، ليرد اعتباره من الموسم السابق ويضع قدمًا على منصة التتويج.

2012: فوز مانشستر سيتي على يونايتد 1-0 والتتويج التاريخي

دخل مانشستر سيتي المباراة بزخم كبير بعد ثلاث انتصارات متتالية، بينما تعثر يونايتد في مباراتين من آخر ثلاث.

حسم سيتي اللقاء بهدف فينسنت كومباني ليتساوى مع يونايتد في النقاط قبل جولتين من النهاية، قبل أن يواصل طريقه نحو أول لقب في تاريخه بالبريميرليغ.

2014: فوز تشيلسي على ليفربول 2-0 لكن اللقب ذهب إلى مانشستر سيتي

المباراة الوحيدة في هذه القائمة التي لم تشهد تتويج أحد طرفيها باللقب، حيث سقط ليفربول على أرضه، ليفتح الباب أمام مانشستر سيتي للانقضاض على الصدارة والتتويج.

دخل ليفربول اللقاء بسلسلة 11 انتصارًا متتاليًا وبفارق خمس نقاط في الصدارة، بينما كان تشيلسي قد خسر قبلها أمام سندرلاند، لكن النتيجة جاءت عكس التوقعات، في مباراة اشتهرت بلقطة انزلاق ستيفن جيرارد.