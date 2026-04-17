إنتر يقترب من لقب الكالتشيو والصراع يحتدم على المشاركة بدوري الأبطال

يتطلع إنتر ميلان للاقتراب خطوة أخرى من اللقب رقم 21 له في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عبر تحقيق الفوز على كالياري الجمعة، في الوقت الذي يحتدم فيه الصراع على مقاعد المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

ويحتل إنتر الصدارة برصيد 75 نقطة وبفارق تسع نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني مع تبقي ست جولات على نهاية الموسم.

ويشكل إنتر المرشح الأوفر حظا للفوز على ضيفه كالياري الذي لا يزال بحاجة إلى النقاط لتأكيد بقائه في دوري الدرجة الأولى، إذ يحتل المركز 16 بفارق ست نقاط عن ليتشي الذي يحتل المركز الثالث من القاع.

ويغيب عن إنتر قائده لاوتارو مارتينيز بسبب إصابة في ربلة الساق والمدافع يان بيسيك بسبب إصابة عضلية، لكن الفريق الذي يدربه كريستيان كيفو أظهر قدرته على النجاح في غيابهما.

ففي الجولة الماضية، تعافى إنتر من تأخره بهدفين ليفوز 4-3 على كومو متجاوزا ما يمكن اعتباره آخر عقبة كبيرة في سعيه نحو اللقب.

ولم يحقق كالياري أي فوز على إنتر منذ عام 2019، كما أن سجله في سان سيرو أكثر سوءا، إذ كان آخر فوز له هناك قبل ما يقرب من عقد من الزمان، وتحديدا في أكتوبر تشرين الأول 2016.

صراع المشاركة بدوري الأبطال

في الوقت الذي يبدو فيه إنتر في طريقه نحو اللقب، تحتدم المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويتمتع نابولي بأفضلية تتمثل في تفوقه بفارق ثلاث نقاط على ميلان صاحب المركز الثالث وست نقاط على يوفنتوس صاحب المركز الرابع، لكن الكثير يمكن أن يتغير مع بقاء ست جولات على نهاية الموسم.

ويستضيف نابولي فريق لاتسيو يوم السبت بهدف الدفاع عن هذا التفوق، رغم أن المدرب أنطونيو كونتي عليه التعامل مع قائمة إصابات متزايدة وحالة عدم اليقين المحيطة بروميلو لوكاكو.

وتشير تقارير بوسائل إعلام محلية إلى وجود خلاف بين المهاجم البلجيكي والنادي عقب نزاع حدث مؤخرا في التدريبات بعد فترة التوقف الدولية، مما قد يؤدي إلى استبعاده من تشكيلة الفريق الأول.

وتستمر أزمة الإصابات التي عانى منها نابولي طوال الموسم، إذ يخضع القائد جيوفاني دي لورنسو وأمير رحماني لاختبارات لياقة بدنية في اللحظات الأخيرة، في حين لا تزال مشاركة الجناح دافيد نيريس محل شك.

ولا يزال كونتي يتشبث بالأمل في الفوز باللقب رغم التعادل 1-1 مع بارما في الجولة الماضية. وقال كونتي "الحلم لم ينته بعد، لا يزال أمامنا ست مباريات سنلعبها".

ميلان والمربع الذهبي

يحل ميلان يوم الأحد ضيفا على هيلاس فيرونا، صاحب المركز قبل الأخير، بهدف تعزيز موقعه في المركز الثالث والتعافي من هزيمته الثقيلة 3-صفر على ملعبه أمام أودينيزي في الجولة الماضية.

وفرض الفريق الذي يدربه ماسيميليانو أليجري تفوقه في هذه المواجهة في السنوات الأخيرة، إذ حقق الفوز في آخر 10 مباريات بالدوري أمام فيرونا.

وسيحظى الفريق بدعم كبير بعودة المهاجم رافائيل لياو إلى التدريبات بشكل طبيعي، في الوقت الذي يبحث فيه أليجري عن حل لمشكلة الصيام التهديفي لكريستيان بوليسيك حتى الآن هذا العام.

ومع ذلك، تقلص هامش الخطأ بشكل كبير بالنسبة لميلان في صراعه مع يوفنتوس وكومو وروما على المشاركة بدوري الأبطال، إذ أن كلا منهم لا يزال يحظى بالفرصة.

ومع تفوقه بفارق ثلاث نقاط على يوفنتوس، الذي يستضيف بولونيا يوم الأحد، فإن أي تعثر آخر قد يضع ميلان تحت الضغط مع اقتراب المواجهة مع يوفنتوس في الجولة التالية.

ويظل كومو في السباق على مقعد تاريخي في المنافسات الأوروبي.